Волосся, як у зірки Голлівуду! Секрет Кейт Вінслет
Ламінування волосся зробить його здоровим і блискучим, як у рекламі. Зіркова майстер–перукар Олена Мельник розкрила ексклюзивний секрет процедури для відновлення волосся. Завдяки ламінуванню волосся з оліями голлівудська красуня та володарка «Оскара» Кейт Вінслет повернула своєму волоссю здоров’я та силу!
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Інгредієнти:
- Кокосова олія – 50 мл
- Олія іланг-ілангу – 2 краплі
- Олія лаванди – 1 крапля
- Желатин – 1 ст. л.
- Вода – 3 ст. л.
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Приготування:
- Залити желатин водою.
- Дати настоятися 15–20 хвилин.
- На паровій бані розтопити кокосову олію.
- Розтоплену кокосову олію змішати з іншими оліями.
- Додати їх до желатинової суміші, все перемішати.
- Надягнути поліетиленові рукавички та нанести суміш руками по всій довжині волосся.
- Потім голову закутати поліетиленовою плівкою і рушником.
- Тримати 40 хвилин і змити теплою водою.
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Жодних обмежень щодо кількості та частоти проведення процедури немає, тому що не відбувається перенасичення: волосся вбирає в себе рівно стільки, скільки йому необхідно. Однак зберігається ефект від олійного ламінування близько 3 тижнів, тому перукарі радять робити процедуру раз на місяць.