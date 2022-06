Як вибрати кукурудзу – важливе питання, адже вона стає причиною щочетвертого отруєння. Тому куплену на вулиці варену кукурудзу, як і будь-яку іншу їжу, яку готував невідомо хто й невідомо як, краще не вживати. Харчовий технолог Андрій Бабаєв радить купувати свіжу кукурудзу та готувати її самостійно! Як вибрати кукурудзу правильно, як її приготувати і що ще потрібно знати про «царицю полів», він розповів у студії «Все буде добре».

Кукурудзу дуже люблять не тільки люди, а й грибки, які спричиняють багатьох хвороб цієї культури. Наприклад, «пухирчаста сажка» зароджується на початках з блідої припухлої слизової плями, яка пізніше проявляється у вигляді здуття на зерні. А «фузаріоз» – це рожева гниль, яка розвивається зверху на качані у вигляді білого нальоту з рожевими спорами (уражені зерна стають бурого кольору, легко кришаться). При «бактеріозі» на зернах з’являються маленькі вдавлені плями блідо-сірого кольору, які пізніше набувають жовтуватого чи бурого окрасу. Цвілеві грибки виділяють мікотоксини, що викликають у людини отруєння. Тому зіпсовану кукурудзу їсти не можна ні в якому вигляді, а треба викидати.

Зазирніть під листя. Якщо кукурудза заражена грибком, на качані будуть плями: жовтувато-зелені, сірувато-зелені, рожеві, білі, бурі або іншого кольору. Як правило, місця ураження зосереджені на верхівці качана, між рядів зерен – їх буде легко побачити. Темні плями і крапки (як на листках, так і на зернах) – теж показник наявності грибків.

Перевірте на наявність пошкоджень. Кукурудзу, яка вже пошкоджена комахами або птахами, купувати не варто. Це пов’язано з тим, що бактерії та грибки найбільш інтенсивно розмножуються там, де є пошкодження.

Не купуйте кукурудзу, яка має різкий і їдкий синтетичний запах. Таку кукурудзу можуть продавати в місцях стихійної торгівлі або уздовж доріг. Запах свідчить про те, що кукурудза недавно була оброблена пестицидами, а значить, зривати її було не можна. Пестициди, якими обробляють зерна кукурудзи, токсичні для людини – навіть їдкий запах, потрапляючи через дихальні шляхи, може викликати запалення слизової і алергічні реакції.

Початок має бути невеликого розміру, з долоню.

Обов’язково в листі (в «одязі»). Такий початок захищений, а листя довше зберігає його свіжим, тому зерна не висохнуть завчасно. Віддайте перевагу качанам, на яких збереглися свіжі листочки. Визначити молоду кукурудзу допоможуть яскраво-зелені листочки і трохи вологі прохолодні «вусики» (рильця).

Зерна мають бути щільно «набиті», прилягати одне до одного і бути рівного кремового або жовтого відтінку.

Якщо листя почали жовтіти, значить, зірвана кукурудза давно і вже могла встигнути втратити частину своєї соковитості. Свіжа кукурудза зберігається 2-3 дні в сухому місці (у вологому середовищі можуть розвиватися грибки).

Тест на стиглість: біля самої основи натискаємо нігтем на одне з зерняток – якщо воно виявилося м’яким, а також виступив сік, значить, все в повному порядку – це молода, молочна кукурудза.

Чим жорсткіше і сухіше насіння, тим більш зрілий і старий початок. Ступінь зрілості кукурудзи впливає не тільки на час приготування, але і на смакові якості продукту. Справа в тому, що при висиханні кукурудзи цукор всередині зерен починає перетворюватися на крохмаль, що позбавляє її аромату та солодкості.

Свіжий кукурудзяний качан має зберігатися в холодильнику максимум 48 годин, заморожений в морозилці – максимум до півроку. Щоб заморозити кукурудзяні качани, їх можна попередньо злегка відварити. Це також зменшить термін приготування в подальшому.

Як зварити кукурудзу? У нас продають два сорти кукурудзи: кормову та харчову. Кормова (або ж товарна) призначена на корм домашнім тваринам, але людині не протипоказана. Початок кормової кукурудзи зростає в довжину, тому розмір їх зазвичай значний. Значно відрізняє кормову кукурудзу від харчової колір зерен. У кормової він яскраво-жовтий, часом насичено помаранчевий. Свіжа кормова кукурудза має жорстке зернятко. Харчова (або ж цукрова) вирощується для вживання в їжу людиною. Початки цукрового сорту – товсті та короткі. Зерна налиті, досить великі, молочного кольору або блідо-жовтого, м’які та солодкі.

Скільки варити кукурудзу в качанах, залежить від сорту. Цукрова – м’якіша і солодка, вариться 10-15 хв., максимум 30. Кормова – 2-3 години або більше. До речі, запам’ятайте: кукурудзу варто варити з листям, але без солі, від неї зерна черствіють. Після приготування кукурудзу краще змастити вершковим маслом і сіллю. Це приголомшливо смачно.

Швидкий спосіб зварити кукурудзу: беремо паперовий кухонний рушник (серветку) і змочуємо у воді, обертаємо їм кукурудзяний качан і відправляємо в мікрохвильовку на 5-8 хвилин.

Кукурудзу також можна випікати. Як запекти кукурудзу? Наприклад, спробуйте зробити так: очищену кукурудзу загортаєте у фольгу зі шматочком вершкового масла, викладаєте на деко, ставите в розігріту духовку і випікаєте при 200-220 градусах від 10 до 20 хв. Зерна при цьому не сушаться, а кукурудза має приголомшливий смак!

