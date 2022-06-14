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Рецепти маринадів для курячої, свинячої та телячої печінки від Марини Шевченко

14.06.2022

Хвилюєтеся, що не можете приготувати смачну, соковиту печінку? Дізнайтеся, як маринувати курячу, свинячу та телячу печінку, в майстер-класі Марини Шевченко. Кулінар поділиться рецептами маринадів та покаже, як правильно готувати цей смачний та корисний продукт. Читайте, як замаринувати печінку, в нашому матеріалі!

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Як маринувати телячу печінку

Как мариновать телячью печень

Головна помилка в приготуванні телячої печінки не прибирати плівку з поверхні під час смаження. Саме через неї готова печінка стає жорсткою на смак. А якщо не видалити жовчні протоки, то отримаєте гіркий присмак.

Інгредієнти:

  • Середньогазована мінеральна вода — 2 л
  • Меду — 1 ст. л.
  • Лимонного соку — 1 ст. л.

Приготування:

  1. Вилийте мінеральну воду у велику миску.
  2. Додайте лимонний сік і мед. Сік зробить печінку м’якшою, а мед позбавить гіркоти й підкреслить смак.
  3. Розмішуйте до однорідної маси, потім додайте печінку.
  4. Залиште в прохолодному місці до 4 годин.

Секрет: Щоб зробити печінку ще м’якшою, наріжте її на порційні шматки та загорніть в харчову плівку. Потім  злегка відбийте тильною стороною ножа.

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Як маринувати свинячу печінку

Как мариновать свиную печень

Якщо свинячу печінку перетримати на пательні, вона вийде дуже жорсткою та сухою. Щоб цього не сталося, приготуйте ось такий маринад:

Інгредієнти:

  • яблуко

Приготування:

  1. Візьміть 34 яблука. Розріжте їх на половинки, очистіть від серцевини та натріть на тертці. Яблучна кислота розм’якшить жорстке м’ясо й замаскує специфічний запах, смак продукту.
  2. Намажте печінку яблуком та просушіть паперовим рушником.
  3. Залиште маринуватися 1,52 години.

Секрет: Щоб після смаження печінка була м’якою, краще нарізати її невеликими шматочками, товщиною близько 1,5 сантиметра, а потім обваляти в борошні. Воно зробить печінку ніжною та соковитою.

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Як маринувати курячу печінку

Как мариновать куриную печень

Куряча печінка дуже ніжний продукт. Тому одразу після приготування її потрібно перекласти з пательні в тарілку.

Інгредієнти:

  • заварений чорний чай (пропорції — на 500 г курячої печінки)
  • вода — 2 л
  • чай — 1 ч. л.

Приготування:  

Щоб розм’якшити курячу печінку та позбавити її гіркоти, заваріть чорний чай і покладіть в нього продукт на 2 години. Чай добре вимиває жовч та нейтралізує гіркоту.

Секрет: Не кладіть на пательню всю печінку відразу, інакше вона буде варитися у власному соку. Краще кладіть по одному шматку й поступово додавайте інші.

Video: Рецепти маринадів для курячої, свинячої та телячої печінки від Марини Шевченко

Як смачно приготувати печінку? Найкращі маринади, щоб приготувати печінку - курячу, свинячу, яловичу. Як смачно приготувати печінку, читайте в матеріалі

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