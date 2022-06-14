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Як правильно варити спаржу, зелений перець і броколі: зберігаємо колір овочів

14.06.2022

Після приготування зелені овочі втратили свій колір і зіпсували зовнішній вигляд страви? Дізнайтеся секрети Євгена Клопотенко, як варити броколі, спаржу та зелений болгарський перець, щоб вони не втратили свій природний смарагдовий колір, прямо зараз!

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Спаржа, броколі, зелений болгарський перець та інші зелені овочі при термічній обробці втрачають свій гарний яскраво-зелений колір. З цією проблемою стикаються всі, від господинь до шеф-кухарів. Але Женя Клопотенко знайшов вихід із ситуації! І зараз він розкриє секрети правильного приготування зелених овочів.

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  • Перед варінням овочі потрібно замочити в холодній воді на 2-3 години. Це допоможе їм відновити запаси втраченої вологи при зберіганні. Додайте 1 ст. л. соди (на літр води), так ви зменшите кількість нітратів, яка в них міститься, на 25 -50%.
  • Алюмінієві каструлі краще не використовувати для варіння зелених овочів, оскільки цей метал впливає на їхній колір.
  • Води, в якій будете варити овочі, має бути в 6 разів більше за обсягом, ніж самих овочів.
  • Закип’ятіть велику кількість несолоної води, додайте туди ½ ч. л. лимонного соку, та кидайте овочі невеликими порціями, щоб кипіння не припинялося. Це швидко заблокує пори на овочах, запобігши втрату кольору, вітамінів і мінералів.
  • Каструлю під час варіння кришкою не накривати: вважається, що, якщо ензим, що руйнує хлорофіл, не виходитиме разом з парою, домогтися зеленого кольору не вдасться.
  • Важливо зупинити процес приготування, тільки-но овочі будуть готові. Кращий спосіб – крижана баня. Опустіть овочі друшляком у миску з водою та льодом. Залиште там овочі на 2-3 хвилини, а потім перекладіть їх на тарілку з паперовим рушником.

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Video: Як правильно варити спаржу, зелений перець і броколі: зберігаємо колір овочів

Читайте, як правильно варити спаржу, броколі та інші зелені овочі. Скільки їх варити, щоб зберегти колір

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