А ви знали, що 80% жінок у віці від 20 і старше страждають від «апельсинової кірки» на ногах? Саме тому багато з них носять спідниці та сукні виключно нижче колін! Акторка серіалу «Коли ми вдома» Катерина Кістень покаже вправи, які допомогли їй позбутися целюліту і обвислої шкіри всього за 2 тижні!

Більше на тему: Як позбутися целюліту за 2 тижні: рецепт виноградної маски

Встаньте прямо, п’ята лівої ноги має бути біля носка правої. Присідайте і паралельно з цим відводите таз назад. Виконати 10 разів.

Носки і п’яти поставте разом. Присісти, стопи і коліна розташувати разом. Присід виконувати під кутом 90 градусів. Виконати 10 разів.

Поставте одну ногу вперед, іншу – позаду, носки розгорнути назовні під прямим кутом. На вдиху зігніть ноги в колінах до прямого кута. Утримуйте вагу тіла на нозі, що попереду, п’ята другої ноги не торкається підлоги. На видиху поверніться у вихідну позицію. Повторити 15 разів.

Стоячи на одній нозі, другу підніміть назад і утримуйте у повітрі. Рукою тримайтеся за стілець. Вдих – згинаємо опорну ногу в коліні, нахиляючи корпус вперед. Потім поверніться у вихідне положення. Виконати 5 разів.

Зробіть крок убік і, відводячи таз назад, зігніть ноги в колінах до прямого кута. На видиху поверніться у вихідне положення і повторіть в інший бік. Виконати 15 разів.

Якщо ви будете виконувати вправи хоча б 3 рази на тиждень, то вже через 14 днів ваші ноги стануть набагато підтянутішими і стрункішими. І тоді ви на своєму досвіді будете знати, як позбутися целюліту на ногах за 2 тижні 🙂

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.