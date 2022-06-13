Дріжджі розчиніть у теплому молоці та залиште до утворення піни.

У миску просійте 450 г борошна, додайте сіль і в центрі гірки зробіть невелике заглиблення, в яке влийте 50 мл молока, 300 мл води, одне яйце, 100 г рослинно-вершкової суміші та спінені дріжджі. Руками перемішайте борошно і замісіть не дуже круте тісто.

Тісто, що підійшло, обімніть руками і поділіть на 5-6 частин по 200 г.

Кожен шматочок тіста сформуйте в кулю, покладіть на стіл, посипаний борошном, розкачайте до овальної форми діаметром 30-35 см, защипіть краї, формуючи човник. Покладіть на змащене деко, прикрийте чистою серветкою і залиште трохи підніматися.

Для начинки натріть сир. До сиру вливайте кімнатної температури кип’ячену воду, постійно помішуючи, поки маса не досягне консистенції густої сметани.

Викладіть сирну начинку на човники та поставте випікатися в заздалегідь розігріту до 230 °C духовку на 20 хвилин. Коли хачапурі зарум

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яняться, дістаньте їх з духовки та покладіть на кожне по яйцю (або ж тільки жовток).