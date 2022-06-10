Ми неодноразово готували в студії домашні маски для обличчя. Настав час зібрати разом найкращі рецепти від експертів «Все буде добре»! Отже, перед вами дайджест масок для обличчя в домашніх умовах. Читайте наш Топ-10 в матеріалі.

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1. Маска з хризантемою від екстрасенса Олени Курилової. Добре впливає на здатність шкіри до відновлення.

Пелюстки білої хризантеми – 2 ст. л.

Біла квасоля – 1 ст.л.

Молоко – 1 ст. л.

Лляна олія – 1 ч. л .

Ефірна олія герані – 3-4 краплі

Подрібнити сухі пелюстки хризантеми . Відварну квасолю розім’яти виделкою та змішати з пелюстками хризантеми й молоком . У лляну олію додати ефірну олію герані . Суміш олій змішати з іншими інгредієнтами до консистенції густої сметани . Наносити на очищену шкіру обличчя на 10-15 хвилин , змивати теплою водою.

2. Омолоджуюча томатна маска від учасниці 4 сезону проекту «Холостяк» Анаіт Адамян.

Помідор – 1 шт.

Мед – 1 ч . л .

Сметана – 50 мл

Манна крупа – 1 ст. л.

Помідор пробланшувати й пропустити через сито . М’якоть помідора прокип’ятити . В охолоджену суміш додати мед, сметану та манну крупу . Ретельно перемішати.

Наносити на очищену шкіру обличчя на 15-20 хвилин в перший місяць 3-4 рази на тиждень. Далі – 1-2 рази на тиждень. Зберігати маску можна до тижня на нижній полиці холодильника.

3. Телеведуча Даша Трегубова пропонує рецепт маски для шкіри обличчя з калини.

Ягоди калини – 100 г

Яєчний жовток – 1 шт .

Оливкова олія – 1 ч . л.

Гречана мука – 2 ст. л.

Помити ягоди калини , просушити , віджати сік через подвійний шар марлі . Ретельно змішати жовток , мед , оливкову олію , гречане борошно та додати 3 ст. л. калинового соку . Масажними рухами нанести на обличчя , змити через 10 хвилин теплою водою та акуратно промокнути обличчя паперовим рушником .

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4. Також Даша поділилася експрес–маскою, яка врятує від прищів.

Аспірин – 2 таблетки

Йогурт без добавок або сметана – 1 ст. л.

Мінеральна вода – 1 ч . л .

Взяти 2 таблетки аспірину , замотати їх на серветку та , використовуючи ніж , давити до стану дрібного порошку . У піалу засипати подрібнений аспірин . Додати йогурт без добавок , бажано , з домашньої закваски . Додати ще трохи мінеральної води. Добре перемішати та наносити на чисту шкіру обличчя . Через 10 хвилин змити водою . Маску можна наносити і для профілактики .

5. Незвичайні рецепти масок для обличчя у великій кількості знає косметолог Ольга Метельська. Маска з жолудів – одна з них.

Борошно жолудя – 3 ст. л.

Вершки – 1 ст. л.

Ефірне апельсинова олія – 4 кап.

Жовток – 1 шт .

Підсушити жолуді в духовці при 40 ° C. Стовкти в ступі або кавомолці . Змішати борошно жолудя , вершки , олію апельсина та жовток до однорідності . Суміш по консистенції має бути як густа сметана . Нанести маску на очищену шкіру обличчя . Залишити на 10 хвилин , змити теплою водою . Нанести живильний крем .

Процедуру можна робити щодня протягом 10 днів.

6. А з найпростіших інгредієнтів вийде чудова зимова маска від набряків.

2 ч. л. кореня петрушки

2 відварені картоплини

2 ч. л . перемеленого листя зеленого чаю

Корінь петрушки розтерти до порошкоподібного стану блендером . Можна використовувати мелений магазинний корінь петрушки з пакетика . Натерти одну середню варену картоплину . Подрібнити блендером 1 ч . л . листя зеленого чаю. Змішати з коренем петрушки та картоплею . Загорнути в марлю на компрес для обличчя . Накласти на 15 хвилин .

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7. Омолоджуюча маска для обличчя з моркви.

Морква – 1 шт.

Мед – 1 ч . л.

Вівсяне борошно – 1 ст . л .

Лимонний сік – 0,5 ч. л.

Оливкова олія – 1 ч. л .

Моркву варити на пару протягом 15 хвилин, після чого дрібно натерти. Додати оливкову олію, мед, лимон та вівсяну муку. Ретельно перемішати. Маска має вийти щільною, по консистенції нагадувати сметану. Нанести на очищену шкіру обличчя на 10-15 хвилин. Змити серветкою , залишки – теплою водою . Нанести живильний крем за типом шкіри .

Маску застосовувати раз на тиждень протягом місяця.

8. Захисна маска для обличчя проти холоду, зроблена з хурми. Рецепт китайських красунь в перекладенні Олі Метельської.

Хурма – ½ шт.

Мед – 0,5 ч. л.

Вершки ( або кефір ) – 1 ч. л.

Вівсяні пластівці ( подрібнені ) – 1 ч. л .

Кукурудзяний крохмаль – 0,5 ч. л .

Олія мигдальних кісточок ( або оливкова ) – 1 ч. л.

Вітамін Е – 3 краплі

Ефірна олія лаванди – 3-4 краплі

Ефірна олія неролі – 2 краплі

Подрібнити до стану кашки половину свіжої хурми ( без шкірки). Додати мед , вершки або кефір , подрібнені вівсяні пластівці, кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішати . Підготувати олійну суміш : змішати олії мигдальних кісточок ( або оливкову ) з краплями вітаміну Е , лаванди , неролі . Додати олійну суміш в маску . Добре перемішати. Наносити маску на очищену шкіру обличчя ( уникаючи області очей та губ ), шиї та декольте . Потримати маску 10-15 хвилин , потім зняти вологою серветкою , очистити шкіру теплою водою . Наносити перед сном.

9. Аби позбутися від чорних крапок, приготуйте маску-плівку.

Желатин – 1 ч. л.

Молоко – 1 ч. л.

Ефірна олія чайного дерева – 2 краплі

Білок курячого яйця – 1 ч. л.

Змішати 1 ч . л . желатину з 1 ч . л . молока . Розтопити на водяній бані . Збити в піну білок одного яйця. Коли желатин охолоне до кімнатної температури , змішати його з білком та додати 2 краплі ефірної олії чайного дерева . Нанести на проблемну ділянку обличчя , дочекатися, поки засіб візьметься плівкою (близько 15 хвилин ), а тоді зняти її . Нанести зволожуючий крем, щоб заспокоїти шкіру.

10. І для тих, хто дуже уважний до здоров’я своєї шкіри і має в своєму розпорядженні достатню кількість часу – дріжджовий комплекс! Це рецепт маски для обличчя, покликаний боротися зі зморшками.

Дріжджі (краще «живі») – 2 ч. л.

Молоко – 6 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Крохмаль – 1 ч. л .

Олійний вітамін А – 8 крапель

Олійний вітамін Е – 4 краплі

Якщо у вас суха, чутлива шкіра – додайте 2 ч. л. вершкового масла; якщо комбінована – 2 ч. л. гарбузового або морквяного соку; жирна – 3 ч. л. соку білокачанної капусти або картопляного соку.

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Змішати дріжджі з теплим молоком. Дати настоятися 20 хвилин. З отриманої суміші взяти 8 ч. л. та змішати з медом. При алергії на мед замінити натуральним йогуртом. Додати картопляний крохмаль, масляний вітамін А і Е. По консистенції суміш повинна нагадувати розтоплене згущене молоко. Якщо суміш вийшла дещо рідшою, можна додати трохи більше крохмалю. Маску наносити пензликом на очищену шкіру обличчя, уникаючи ділянки навколо очей та губ. Нанести один шар, дати трохи підсохнути й через хвилину нанести другий шар. Таким чином нанести до 5 шарів. Дати масці підсохнути і через 15-20 хвилин змити теплою водою.

Курс застосування складає від 10 до 15 процедур.