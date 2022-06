Вино і варення з півоній: рецепт Євгена Клопотенка

Виявляється, існують варення і вино з півоній. Початок червня – саме час приготувати ці кулінарні шедеври. А рецептами поділиться кулінарний експерт Женя Клопотенко.

Для готування, як і в медичних цілях, використовують два види півоній, найпоширеніших на садових ділянках. Це півонія лікарська, або звичайна, і півонія незвичайна, або Мар’їн корінь. Як правило, для яскравого кольору і аромату використовуються квіти рожевого і бордового відтінків, але біла півонія також годиться!

Не можна використовувати червоні квіти – там містяться неїстівні речовини.

Складові:

Приготування:

1. У сотейник насипати цукор, додати пелюстки півоній.

2. Додати чай каркаде, а також подрібнені спеції: бодян і кардамон.

3. Повільно помішуючи, довести варення до кипіння і варити на маленькому вогні близько 20 хвилин.

4. Додати лимонний сік і цедру.

Секрет: консистенцію варення можна перевірити на цукрі: якщо крапля сиропу не вбирається в цукор, а тримає форму, то варення готове.

5. Гаряче варення залити в простерилізовані банки.

Складові:

Приготування:

1. Пелюстки півоній змішати з цукром.

2. Додати лимонну кислоту.

3. Залити водою. Додати чай каркаде.

4. Натягнути на банку гумову рукавичку.

5. Залишити на 1–1,5 місяці.

6. Після бродіння рідину процідити.

7. Перелити в темну пляшку.

8. Настоювати ще три місяці.

