Дізнайтеся смачні рецепти плову в кулінарній битві на «Все буде добре». Телеглядач Олександр Шеремета кинув виклик кулінару Ігорю Місевичу! Чия страва більше сподобається гостям і як приготувати приголомшливий плов, читайте в матеріалі.

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Плов від Ігоря Місевича

Складові:

Бараняча лопатка (без кісточки) – 1,5 кг

Курдючне сало – 300 грамів

Гриби лісові асорті (сушені, перемелені в кавомолці) – 10 грамів

Рис довгозернистий – 1 кг

Морква – 1 кг

Цибуля – 0,5 кг

Помідори сорту чумак – 5 шт.

Сіль – 2 столові ложки

Спеції: чорний перець, червоний перець, паприка, зіра, куркума, перець чилі (стручок), мускатний горіх

Олія соняшникова – 200 мл

Вода – 2 л

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Приготування:

Курдючне сало порізати на кубики, обсмажити в олії, шкварки вийняти. Баранячу лопатку порізати на шматочки 1,5-2 см, обсмажити в отриманому жирі, додати цибулю, моркву. Коли цибуля стане напівпрозорою, додати помідори, розрізані на чотири частини. Добре промити рис. Розмішати сіль з сушеними грибами. Насипати шарами рис і сіль з грибами, спеції. Залити водою – на 3 сантиметри вище, ніж рис. Довести до готовності.

Плов від Олександра Шеремети

Складові:

Задня бараняча нога – 2 кг

Апельсини – 5 шт.

Рис круглий – 1,5 кг

Морква – 1 кг

Олія соняшникова – 450 мл

Курячий бульйон – 1,5 л.

Спеції: куркума, червоний гострий перець, барбарис, паприка

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Приготування:

М’ясо відокремити від кісточки, дрібно порізати, посолити, поперчити й зробити фрикадельки. Кісточку обсмажити в олії до темно-коричневого кольору, вийняти. Обсмажити фрикадельки, потім моркву, апельсинову цедру та м’якоть. Коли морква стане м’якою, додати спеції, рис, розмішати, дати рису просмажитися. Потім залити бульйоном і довести до готовності.

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Video: Найкращі рецепти плову в кулінарній битві на «Все буде добре» Плов: кращі рецепти на кулінарній битві "Все буде добре". Вибираємо кращий з двох рецептів плову, в один з яких кладуть гриби, а в іншій - апельсини