Експерт з якості Костянтин Грубич поділився рецептом козячого сиру фета, що є не лише смачним, а й дуже корисним. Його часто використовують в салатах та закусках, а строк зберігання продукту перевищує 12 місяців! Як зробити сир фета в домашніх умовах, дізнайтеся в нашому матеріалі!

Більше на тему: Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково

Складові:

Більше на тему: Домашній сир чечіль (косичка). Рецепт Мікаеля Арояна

Приготування:

ВАЖЛИВО: необхідно добре віджати сир.

Після приготування зберігати сир у сольовому розчині (на 1 літр води розвести 100 г солі й 1 ч. л. хлористого кальцію).

У такому розчині сир може зберігатися рік!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.