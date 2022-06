Ніщо так не прикрашає людину, як щира, радісна і, звичайно ж, білосніжна усмішка. Для того, аби наші зубки були білими не обов’язково проходити дорогі процедури у стоматолога. Домогтися ефекту голлівудської усмішки можна й у домашніх умовах. Для цього достатньо просто використовувати кілька продуктів, які є в кожному домі.

Активоване вугілля – чудодійний засіб для відбілювання зубів. У деяких країнах, наприклад в Індії, люди досі чистять зуби тільки вугіллям. Воно не лише робить зуби білими, але й сприяє загоєнню тріщин на поверхні зубної емалі. Чистити зуби вугіллям дуже легко – просто подрібніть одну таблетку і покладіть на зубну щітку.

Здавалося б, полуниця має яскравий колір і повинна навпаки фарбувати емаль. Але, насправді, ця ягода, також як і яблука, містить спеціальну кислоту, яка в природній спосіб відбілює зуби. Для цього полуницю треба просто їсти. Не варто залишати її на зубах надовго, оскільки вона може пошкодити емаль.

Це ще один варіант для дбайливого відбілювання зубів в домашніх умовах. Умочіть свою зубну щітку в содовий розчин. Для цього потрібно просто змішати чверть чайної ложечки соди з невеликою кількістю води. Також можна чистити зуби спеціальним зубним порошком, додаючи в нього дрібку солі. Чистити зуби в такий спосіб довгий час не варто, так як зуби можуть стануть чутливими.

Чайна ложка солі у склянці кип’яченої води – відмінний засіб для полоскання рота. Якщо регулярно використовувати цей метод, зовсім скоро Ви помітите, як зубки стануть білішими.

Інший спосіб для полоскання досить нестандартний. Деякі стоматологи рекомендують використовувати для цього кокосове масло, оскільки воно захищає емаль від фарбування і прилипання найдрібніших частинок і видаляє бактерії з поверхні зубів і ясен.

