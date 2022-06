Полуниця – улюблені ласощі дітей і дорослих! Вона однією з перших з’являється на наших грядках, щоб дарувати свій неперевершений смак та користь. Які корисні властивості має полуниця? Як вона може нашкодити вашому організму? Як правильно вибрати ягоду? Про це читайте в нашому матеріалі.

Полуниця багата на вітаміни А, В і С, антиоксиданти та мінеральні речовини. Серед них залізо, фтор, марганець, йод, молібден і мідь. Часто при обробці продуктів вітамінний комплекс руйнується, і губляться всі корисні властивості. Але полуниця – це смачний виняток із правил. Її не потрібно готувати, а досить лише добре промити в теплій воді.

Більше на тему: Чим корисна стручкова квасоля, розповіла Світлана Фус

Варто пам’ятати, що не в сезон це дорогий продукт. Для прискорення дозрівання виробники додають в неї багато нітратів і пестицидів. Купівля такого продукту буде не тільки марною тратою грошей, але й зашкодить вашому організму. Порада лікарів: будь-які фрукти та ягоди купувати в сезон.

Вибирати потрібно суху, цілу ягоду. В ідеалі ще й із зеленою шапочкою. Глибокий бордовий колір свідчить про стиглість полуниці й насичений смак. Але щоб уберегти себе від підфарбованого продукту, обов’язково понюхайте ягоди. Натуральному продукту властивий приємний сильний аромат.

Більше на тему: Як схуднути швидко і легко: хлібці, пророщені зерна, стевія

Ягода зберігається погано, навіть в холодильнику. Тому краще купувати її в невеликих кількостях, щоб з’їсти ще свіжу полуницю. Максимальний термін придатності – 2 доби. Потім вона не рекомендується до вживання.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.