Оригінальні рецепти смачних котлет
07.06.2022
Хочете дізнатися, як приготувати смачні котлети? Тоді швидше читайте наш матеріал! Ці рецепти не залишать байдужими навіть найвибагливіших гурманів! Читайте, як приготувати курячі котлети з сиром, а також котлети зі свинини, в нашому матеріалі.
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Котлети курячі з сиром
Для фаршу:
- 0,5 кг домашнього курячого фаршу
- 1 цибулина
- Сіль
- Мелена паприка
- Чорний перець
Для начинки:
- 3/4 склянки волоських горіхів
- 100 г напівтвердого сиру
- 2 зубки часнику
- Кілька гілочок кропу та петрушки
- Сіль
- Перець
- Клітковина для обвалювання
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Приготування:
- Фарш разом з цибулиною пропустити через м’ясорубку, додати решту інгредієнтів. Добре перемішати й поставити в холодильник на 20 хв.
- Для начинки змішати тертий сир, роздавлений часник, мелені або дрібно рубані горіхи, дрібно нарізану зелень, сіль та перець.
- З фаршу зробити коржик розміром з яйце, покласти начинку, защипнути, надати форму котлет. Обваляти в клітковині й обсмажити з обох боків до золотистого кольору.
Котлети свинячі з перцем
Складові:
- 500 г свинячого фаршу
- 60 г моркви
- 1 яйце
- 250 г ріпчастої цибулі
- 30 г часнику
- 10 г гострого перцю
- 50 г сала
- 60 г білого хліба
- 10 г кропу
- 10 г петрушки
- 80 мл молока
- 1 ч. л. гірчиці
- 1 ч. л. хрону
- 50 мл рослинної олії
- 4 ст. л. борошна
- Сіль
- Перець
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Приготування:
- Свинину двічі прокрутити на м’ясорубці з середньою решіткою
- Хліб замочити в молоці, попередньо зрізавши скоринку.
- Кріп і петрушку подрібнити. Гострий перець нарізати дуже дрібними кубиками.
- Прокрутити на м’ясорубці моркву, часник, цибулю, сало, замочений в молоці хліб. Все додати до м’яса. Потім розмішати з зеленню, гострим перцем, гірчицею, хроном, сіллю, перцем, яйцем.
- Все добре вимісити й поставити на 20 хв до холодильника.
- З охолодженого фаршу сформувати кульки.
- Кожну кульку трохи сплюснути й обваляти в борошні. Смажити котлети.
Video: Оригінальні рецепти смачних котлет
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