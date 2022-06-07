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Оригінальні рецепти смачних котлет

07.06.2022

Хочете дізнатися, як приготувати смачні котлети? Тоді швидше читайте наш матеріал! Ці рецепти не залишать байдужими навіть найвибагливіших гурманів! Читайте, як приготувати курячі котлети з сиром, а також котлети зі свинини, в нашому матеріалі.

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Котлети курячі з сиром

Для фаршу:

  • 0,5 кг домашнього курячого фаршу
  • 1 цибулина
  • Сіль
  • Мелена паприка
  • Чорний перець

Для начинки:

  • 3/4 склянки волоських горіхів
  • 100 г напівтвердого сиру
  • 2 зубки часнику
  • Кілька гілочок кропу та петрушки
  • Сіль
  • Перець
  • Клітковина для обвалювання

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Приготування:

  1. Фарш разом з цибулиною пропустити через м’ясорубку, додати решту інгредієнтів. Добре перемішати й поставити в холодильник на 20 хв.
  2. Для начинки змішати тертий сир, роздавлений часник, мелені або дрібно рубані горіхи, дрібно нарізану зелень, сіль та перець.
  3. З фаршу зробити коржик розміром з яйце, покласти начинку, защипнути, надати форму котлет. Обваляти в клітковині й обсмажити з обох боків до золотистого кольору.

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Котлети свинячі з перцем

Складові:

  • 500 г свинячого фаршу
  • 60 г моркви
  • 1 яйце
  • 250 г ріпчастої цибулі
  • 30 г часнику
  • 10 г гострого перцю
  • 50 г сала
  • 60 г білого хліба
  • 10 г кропу
  • 10 г петрушки
  • 80 мл молока
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1 ч. л. хрону
  • 50 мл рослинної олії
  • 4 ст. л. борошна
  • Сіль
  • Перець

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Приготування:

  1. Свинину двічі прокрутити на м’ясорубці з середньою решіткою
  2. Хліб замочити в молоці, попередньо зрізавши скоринку.
  3. Кріп і петрушку подрібнити. Гострий перець нарізати дуже дрібними кубиками.
  4. Прокрутити на м’ясорубці моркву, часник, цибулю, сало, замочений в молоці хліб. Все додати до м’яса. Потім розмішати з зеленню, гострим перцем, гірчицею, хроном, сіллю, перцем, яйцем.
  5. Все добре вимісити й поставити на 20 хв до холодильника.
  6. З охолодженого фаршу сформувати кульки.
  7. Кожну кульку трохи сплюснути й обваляти в борошні. Смажити котлети.

Video: Оригінальні рецепти смачних котлет

Як приготувати смачні котлети? Дізнайтеся рецепти курячих котлет з сиром, а також свинячих котлет в нашому матеріалі

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