Макаруни – задоволення не з дешевих. Найдорожчим інгредієнтом в складі десерту є мигдальна мука. Чим її замінити та як зменшити собівартість десерту знає Ліза Глинська! Сьогодні ви навчитеся готувати макаруни з нутової муки!

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Складові для макарун:

Нут – 200 г

Яєчні білки (зістарені) – 5 шт.

Цукрова пудра – 200 г

Вода – 65 мл

Нутове борошно – 200 г

Цукор – 150 г

Приготування нутового борошна:

Нут залити холодною водою та додати соду. Залишити на ніч, щоб він набряк, потім злити воду, промити під проточною водою. Висипати у каструлю, залити холодною водою та залишити до закипання. Проварити ще 7-10 хвилин, злити воду, промити нут, залити новою водою. Далі варити ще 1,5-2 години. Проварений нут розкласти на паперовому рушнику, дати охолонути. Потім збити до стану пюре. Викласти на деко, розподілити рівномірним шаром та просушити близько 5-6 годин за температури 80 С. Масу подрібнити в міксері або кавомолці та просіяти через сито.

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Приготування тіста для макарун:

Цукрову пудру просіяти через сито, додати в нутове борошно, розмішати віничком. В суху суміш додати одну частину зістарених білків і змішати. Додати цукор у воду. Довести до кипіння, не помішуючи. Коли температура досягне 113 С, потрібно почати збивати другу частину білків до м’якоті. Одночасно стежте за температурою сиропу – коли вона досягне 118 С, прибрати з вогню. Влити сироп у збиті білки, не припиняючи процес збивання. Меренгу додати в суху суміш, перемішати. Помістити тісто в кондитерський мішок. Відділити формочки, дати їм підсохнути за кімнатної температури 30 хвилин. Випікати 12 хвилин за температури 150 С. Після 5 хвилин відкрити дверцята духовки на кілька секунд і закрити. Готові половинки зняти з деко та з’єднати за допомогою конфітюру.

Video: Макаруни з борошном з нуту: рецепт від Лізи Глинської Як приготувати макаруни? Рецепт від Лізи Глинської - це простий і економний спосіб приготувати макаруни з борошном з нуту. Докладний рецепт макарун - в матеріалі