Окрошка – це тонізуюча сезонна страва, яку обожнює більшість з нас. У літню спеку такий холодний суп – справжній порятунок. Якщо ви не готуєте окрошку, побоюючись зіпсувати фігуру, то пропонуємо спробувати дієтичний варіант. Рецепт дієтичної окрошки від екс-судді шоу МастерШеф на СТБ Тетяни Литвинової читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Яловичий язик – 200 г

Куряча грудинка – 200 г

Огірок – 3 шт.

Редиска – 3 шт.

Яйця – 3 шт.

Зелена цибуля – 1 пучок

Картопля – 2 шт.

кінза, кріп, перець, сіль

Інгредієнти для заправки:

Мінеральна вода – 1 л.

Лимонний сік – 2 ст.л.

Огірок – 1 шт.

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Приготування:

Нарізати кубиками: м’ясо, яйця, язик, редиску, огірки, картоплю. Додати нарізану зелень. Змішати інгредієнти.

Приготування заправки:

Змішати з водою дрібно натертий огірок та лимонний сік. Залийте нарізані овочі готовою заправкою та насолоджуйтесь!

Смачного!

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Video: Дієтична окрошка: рецепт Тетяни Литвинової Дієтична окрошка: рецепт смачної та тонізуючої окрошки на мінеральній воді та лимонному соку від Тетяни Литвинової. Як приготувати окрошку, читайте в матеріалі