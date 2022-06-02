Солянка збірна м'ясна – рецепт класичної збірної солянки

Солянка збірна: рецепт покроково
02.06.2022
М’ясна і ситна збірна солянка – рецепт, який любить багато господинь. Щоправда, деякі вважають, що на приготування цього супу йде багато сил і часу. Насправді ж це не так. Класичний рецепт відомої солянки збірної зовсім нескладний. Читайте покроковий рецепт збірної солянки та радуйте своїх рідних і близьких смачною та ситною вечерею.
Інгредієнти:
- вода – 2,5-3 л
- яловичина / свинина на кісточці – 600 гр
- копчені реберця – 300 гр
- шинка і копчена ковбаса – по 200 г
- маслини / оливки – 100 г
- каперси (не обов’язково) – 50 г
- огірки солоні – 2-4 шт.
- горошини перцю запашного – 2-3 шт.
- цибуля – 2 шт.
- 1-2 лаврових листки – 1-2 шт.
- томатна паста і рослинне масло – 2 ст. л.
- вершкове масло – 1 ст. л.
- лимон
- петрушка
- сметана
- перець, сіль
Спосіб приготування:
- Викладаємо в каструлю копчені реберця і яловичину або свинину на кістці. Заливаємо водою і доводимо до кипіння. Знімаємо піну, кладемо одну очищену цибулину і варимо на повільному вогні протягом 2 годин. За 15 хвилин до готовності кладемо лавровий лист, перець-горошок і солимо.
- З готового бульйону дістаємо м’ясо, цибулину і спеції. Зціджуємо його.
- М’ясо відокремлюємо від кістки. Нарізаємо соломкою всі м’ясні продукти, у тому числі й приготоване м’ясо. Огірки теж ріжемо соломкою і кладемо до бульйону.
- Далі робимо зажарку. Очищаємо і нарізаємо другу цибулину, обсмажуємо на сковороді з вершковим маслом, перчимо, солимо. Після того, як ми додали томатну пасту, даємо соусу потомитися ще 3-5 хв. Потім відправляємо до бульйону.
- Переклавши всі м’ясні продукти до каструльки, додаємо нарізані кружечками маслини і варимо суп на повільному вогні приблизно 10-15 хв.
- Потім кладемо каперси, знову перчимо і солимо. Даємо солянці настоятися під закритою кришкою приблизно 15 хвилин.
- Додаємо до кожної тарілку часточку лимона, сметану і зелень. Страва готова до подачі.
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