Ваше волосся перетворилося в справжню солому? Ви вже навіть не сподіваєтеся повернути їм життєву силу? Вас врятує кефірна маска для волосся! Навіть найсухіше та найламкіше волосся стане знову блискучим, шовковистим та здоровим з допомогою кефірної маски за рецептом Ольги Сумської. Подробиці в матеріалі.

Складові для маски:

Кефір, жовток, горохове і житнє борошно – це протеїни. Вони допомагають відновити структуру пошкодженого волосся, зміцнити його, зробити еластичнішим і міцнішим.

Вітамін Е надає волоссю блиску та сяйва, робить його шовковистим на дотик і на вигляд.

Приготування::

