Кефірна маска для сухого волосся: рецепт Ольги Сумської
02.06.2022
Ваше волосся перетворилося в справжню солому? Ви вже навіть не сподіваєтеся повернути їм життєву силу? Вас врятує кефірна маска для волосся! Навіть найсухіше та найламкіше волосся стане знову блискучим, шовковистим та здоровим з допомогою кефірної маски за рецептом Ольги Сумської. Подробиці в матеріалі.
Більше на тему: Маска з алое від зморщок на шиї: поради від Ольги Сумської
Складові для маски:
- Теплий кефір – 100 мл
- Жовток – 1 шт.
- Житнє борошно – 2 ст. л.
- Горохове борошно – 2 ст. л.
- Вітамін Е (в краплях) – 2–3 краплі
Кефір, жовток, горохове і житнє борошно – це протеїни. Вони допомагають відновити структуру пошкодженого волосся, зміцнити його, зробити еластичнішим і міцнішим.
Вітамін Е надає волоссю блиску та сяйва, робить його шовковистим на дотик і на вигляд.
Більше на тему: Маска для пошкодженого волосся: рецепт Рози Аль-Намрі
Приготування::
- Змішати складові, нанести їх по всій довжині волосся, укутати голову поліетиленовим пакетом і рушником.
- Залишити маску на 15 хвилин, потім змити теплою водою та висушити волосся.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=