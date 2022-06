Як приготувати сирний суп? Знає учасниця гурту «ВІА Гра» Анастасія Кожевникова! Якщо хочете потішити друзів і близьких цим ситним і смачним блюдом, читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт сирного супу.

Інгредієнти:

Приправа карі стимулює травлення. Якщо додати її в цей досить калорійний суп, то він краще засвоїться організмом і не відкладеться на боках у вигляді зайвих кілограмів. Куркума також є потужним борцем із зайвою вагою. В її складі є спеціальний компонент куркумін – природний антиоксидант, що сприяє розщепленню жирів.

Секрет смачного сирного супу в правильних пропорціях: на 1 літр потрібно брати 100 грамів плавленого сиру.

Приготування:

Смачного!

