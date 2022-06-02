Як приготувати сирний суп: рецепт Насті Кожевнікової
Як приготувати сирний суп? Знає учасниця гурту «ВІА Гра» Анастасія Кожевникова! Якщо хочете потішити друзів і близьких цим ситним і смачним блюдом, читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт сирного супу.
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Інгредієнти:
- Сирок плавлений (вершковий) 55% жирності – 2 шт (по 100 г)
- Картопля (середня) – 2-3 шт
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Морква – 1 шт
- Болгарський перець (червоний) – ½ шт
- Мисливські ковбаски – 2-3 шт
- Вершки 20% жирності – 100 мл
- Вівсяні пластівці – 1 ст. л.
- Куркума – щіпка
- Карі – щіпка
- Сіль, перець – за смаком
- Лавровий лист – 1 -2 шт
- Часник – 2 зуб
- Для подачі – сухарики з чорного хліба – 50 г
- Кріп – 3 гілочки
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Приправа карі стимулює травлення. Якщо додати її в цей досить калорійний суп, то він краще засвоїться організмом і не відкладеться на боках у вигляді зайвих кілограмів. Куркума також є потужним борцем із зайвою вагою. В її складі є спеціальний компонент куркумін – природний антиоксидант, що сприяє розщепленню жирів.
Секрет смачного сирного супу в правильних пропорціях: на 1 літр потрібно брати 100 грамів плавленого сиру.
Приготування:
- Картоплю почистити нарізати кубиком, залити водою 2 л й поставити варити.
- Цибулю, моркву, болгарський перець нарізати. Форма нарізки не має значення
- Обсмажити цибулю, часник, морква, болгарський перець до золотистого кольору.
- Додати до картоплі обсмажені овочі, сіль, перець і лавровий лист.
- Варити суп на невеликому вогні.
- Обсмажити мисливські ковбаски, додати в суп.
- Щоб суп мав ніжнішу текстуру додати вівсяні пластівці.
- Проварити суп 15 хвилин.
- Потім додати в суп нарізані на невеликі кубики плавлені сирки.
- Відразу ж додати вершки, проварити суп ще 5 хвилин.
- В кінці додати в суп спеції карі та куркуми для пікантності.
- Збити суп у блендері в пюре.
- Подавати суп з сухариками з чорного хліба та подрібненим кропом.
Смачного!
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