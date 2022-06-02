Грибна солянка: простий рецепт приготування
02.06.2022
Грибна солянка – не тільки смачна, але й дуже корисна страва. Рецептом поділилася наша глядачка Оксана, яка готувала цю страву для Богдана Юсипчука! Дізнайтеся простий рецепт грибної солянки в нашому матеріалі.
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Складові:
- Солоні грузді – 600 г
- Печериці – 100 г
- Цибуля – 4 шт.
- Корінь петрушки
- Солоні огірки з кропом – 3 шт.
- Олія – 2 ст. л.
- Помідори – 4 шт.
- Каперси – 1 ч. л.
- Чорний перець горошком
- Лимон – 2 шт.
- Оливки
- Лист лавровий
- Молоко
- Зелень, сметана за смаком
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Приготування:
- Солоні грузді промити й залити молоком на 10–15 хвилин.
- Печериці відварити в 2 л води. Грибний бульйон зберегти.
- Усі гриби нарізати скибочками.
- Цибулю й корінь петрушки подрібнити.
- Огірки очистити від шкірки та насіння, тонко нарізати. Потім залити склянкою грибного бульйону й варити 10 хв.
- У великій пательні обсмажувати подрібнену цибулю, петрушку та всі гриби 6–7 хв.
- Влити залишки грибного бульйону, варити 10 хв.
- Помідори обдати окропом, зняти шкірку, нарізати тонкими скибочками.
- В солянку додати помідори, тушковані огірки з бульйоном.
- Покласти перець, лавровий лист і каперси. Готувати ще 5 хв.
- Зняти солянку з вогню, вийняти лавровий лист. Якщо необхідно, приправити сіллю та перцем.
- Розкласти по тарілках оливки, залити готовою солянкою.
- Подавати зі скибочками лимона, зеленню та сметаною.
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Video: Грибна солянка: простий рецепт приготування
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