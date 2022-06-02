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Грибна солянка: простий рецепт приготування

02.06.2022

Грибна солянка – не тільки смачна, але й дуже корисна страва. Рецептом поділилася наша глядачка Оксана, яка готувала цю страву для Богдана Юсипчука! Дізнайтеся простий рецепт грибної солянки в нашому матеріалі.

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Складові:

  • Солоні грузді – 600 г
  • Печериці – 100 г
  • Цибуля – 4 шт.
  • Корінь петрушки
  • Солоні огірки з кропом – 3 шт.
  • Олія  – 2 ст. л.
  • Помідори – 4 шт.
  • Каперси – 1 ч. л.
  • Чорний перець горошком
  • Лимон – 2 шт.
  • Оливки
  • Лист лавровий
  • Молоко
  • Зелень, сметана за смаком

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Приготування:

  1. Солоні грузді промити й залити молоком на 10–15 хвилин.
  2. Печериці відварити в 2 л води. Грибний бульйон зберегти.
  3. Усі гриби нарізати скибочками.
  4. Цибулю й корінь петрушки подрібнити.
  5. Огірки очистити від шкірки та насіння, тонко нарізати. Потім залити склянкою грибного бульйону й варити 10 хв.
  6. У великій пательні обсмажувати подрібнену цибулю, петрушку та всі гриби  6–7 хв.
  7. Влити залишки грибного бульйону, варити 10 хв.
  8. Помідори обдати окропом, зняти шкірку, нарізати тонкими скибочками.
  9. В солянку додати помідори, тушковані огірки з бульйоном.
  10. Покласти перець, лавровий лист і каперси. Готувати ще 5 хв.
  11. Зняти солянку з вогню, вийняти лавровий лист. Якщо необхідно, приправити сіллю та перцем.
  12. Розкласти по тарілках оливки, залити готовою солянкою.
  13. Подавати зі скибочками лимона, зеленню та сметаною.

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Video: Грибна солянка: простий рецепт приготування

Грибна солянка - смачна й корисна страва. Рецептом поділилася наша глядачка Оксана, яка готувала дану страву для Богдана Юсипчука! Дізнайтеся простий рецепт грибної солянки в матеріалі

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