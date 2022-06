Гірчична маска для росту волосся творить дива– всього лише за кілька тижнів локони відростають аж на 3 сантиметри! Як приготувати унікальний засіб, розповіла косметолог Ольга Метельська. Читайте чарівний рецепт у нашому матеріалі.

Складові:

Приготування:

Застосування:

Якщо ви щаслива володарка нормального волосся, то достатньо користуватися масочкою один раз на тиждень. Дівчатам з жирним волоссям потрібно наносити її частіше – 2 рази на тиждень, а для сухого волосся – один раз у 10 днів. Якщо волосся вже дуже сухе і пошкоджене – додайте олію. Наприклад, мигдальну, обліпихову, реп’яхову або касторову.

Важливо також застосовувати лише аптечний гірчичний порошок. У продукції з магазинів нерідко міститися барвники, ароматизатори та шкідливі добавки. Для найкращого ефекту віддайте перевагу натуральним інгредієнтам.

Після гірчичної маски волосся росте швидше (приблизно на 3 см на місяць), стає густим і сильним. Крім того, локони набувають об’єму та менше жирніють.

