Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Гірчична маска для росту волосся: рецепт Ольги Метельської

02.06.2022

Гірчична маска для росту волосся творить дива– всього лише за кілька тижнів локони відростають аж на 3 сантиметри! Як приготувати унікальний засіб, розповіла косметолог Ольга Метельська. Читайте чарівний рецепт у нашому матеріалі.

Більше на тему: Догляд за волоссям восени: топ-8 важливих правил

гірчична маска для волосся

Більше на тему: Маска для росту волосся: рецепт в домашніх умовах

Складові:

  • гірчичний порошок – 2 ст. л.
  • цукор – 2 ст. л.
  • жовток – 1 шт.
  • реп’яхова олія – 2 ст. л.
  • гаряча вода – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Гірчичний порошок розвести у гарячій воді.
  2. Додати 2 ст. л. цукру, жовток, 2 ст. л. реп’яхової олії.
  3. Перемішати до однорідної маси.

Застосування:

  1. Нанести маску на шкіру голови і тримати від 15 хв до однієї години під поліетиленовим пакетом.
  2. Змивати гірчичну маску потрібно з шампунем.

Якщо ви щаслива володарка нормального волосся, то достатньо користуватися масочкою один раз на тиждень. Дівчатам з жирним волоссям потрібно наносити її частіше – 2 рази на тиждень, а для сухого волосся – один раз у 10 днів. Якщо волосся вже дуже сухе і пошкоджене – додайте олію. Наприклад, мигдальну, обліпихову, реп’яхову або касторову.

Важливо також застосовувати лише аптечний гірчичний порошок. У продукції з магазинів нерідко міститися барвники, ароматизатори та шкідливі добавки. Для найкращого ефекту віддайте перевагу натуральним інгредієнтам.

Після гірчичної маски волосся росте швидше (приблизно на 3 см на місяць), стає густим і сильним. Крім того, локони набувають об’єму та менше жирніють.

Більше на тему: Ламінування волосся в домашніх умовах – рецепт

Читайте нас також у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send