Прищик на обличчі – це маленька трагедія, особливо якщо він з’явився напередодні важливої ​​події, на кшталт побачення, випускного вечора або співбесіди на роботу мрії. Однак більше ніяких нервів, сліз та відмов фотографуватися. Як позбутися від прищів, використовуючи 3 ефективних засоби, розповіла косметолог Ольга Метельська.

Інгредієнти:

Всі компоненти потрібно ретельно змішати. Жовта глина вбирає в себе надлишок виділень потових залоз і шкірного сала, діє як ніжний пілінг, усуваючи шкірні забруднення. Тому часто її використовують у дерматології у вигляді паст і мазей, вона застосовується при лікуванні вугрової висипки. Жовту глину додають в маски і мазі, які знімають запалення шкіри, бо вона посилює бактерицидну дію інших речовин. У нашому випадку – чайного дерева і хлоргексидину.

Ефірна олія чайного дерева – потужний протизапальний і антисептичний засіб. Вона дезінфікує шкіру, підсушує запалення, знімає набряклість та усуває дрібні прищі. Вона також підсилює протизапальну дію хлоргексидину (антисептика з гарним бактерицидним ефектом).

Інгредієнти:

Ретельно змішайте обидва інгредієнти і обробіть прищі на обличчі.

Інгредієнти:

Змішайте інгредієнти і обробіть запалення на обличчі.

Алое має потужний загоювальну, протизапальну, антибактеріальну та лікувальну дію. З його допомогою можна не тільки остаточно позбутися прищів, але й запобігти появі шрамів, рубців та плям. Сода також діє як бактерицидний і протизапальний засіб.

Беремо чисту ватяну паличку і наносимо засіб на чисту шкіру обличчя. Це дуже важливо! Пальцем не мажемо ні в якому разі – якщо разом з маззю ви занесете на запалення нові мікроби або часточки бруду, його «роздує» з ще більшою силою.

Наносити засоби краще на ніч. Але можна і вдень (якщо вас не бентежить плямочка від мазі на обличчі) – нанесли і займайтеся своїми справами. На ніч можна повторити, попередньо очистивши шкіру.

Порада: Якщо вас «обсипало», постарайтеся не витиратися рушником – можете пошкодити прищик і рознести запалення по всьому обличчю. Краще використовуйте паперові серветки.

