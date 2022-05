Полуниця – не лише смачна і вітамінна ягода, а й справжня знахідка для кожної красуні. Крім того, що з неї ви можете приготувати безліч смачних страв, ця ароматна ягода — дієвий б’юті-засіб. Як зробити маску для обличчя з полуниці? Дізнайтеся прості рецепти полуничних масок для обличчя, які збережуть молодість і красу вашої шкіри!

Ягоди полуниці є даром природи, який допомагає зберегти жіночу красу на довгі роки. Маски для обличчя з полуниці мають цілу низку корисних властивостей. Зволоження та живлення, боротьба з мімічними зморшками, поліпшення кольору шкіри — і це далеко не все! Сьогодні ми ділимося з вами рецептами простих та корисних масок з полуниці, які ви легко зможете зробити в домашніх умовах.

Три інгредієнти доводимо до стану кашки, акуратно наносимо на обличчя нещільним шаром, змиваємо теплою водою через 10–15 хвилин.

Перетираємо наші інгредієнти, наносимо масу на обличчя, змиваємо прохолодною водою через 15–20 хвилин.

Живильну маску наносимо на обличчя, змиваємо теплою водою через 15 хвилин.

Отриману суміш наносимо на обличчя, коли маска починає підсихати – змиваємо теплою водою.

Змішавши інгредієнти, наносимо вітамінну суміш на обличчя, через 10–15 хвилин змиваємо теплою водою.

Перш ніж робити полуничну маску для обличчя, варто врахувати кілька моментів:

Тепер ви знаєте, як зробити маску для обличчя з полуниці в домашніх умовах. Сезон полуниці — чудова нагода, щоб освіжити шкіру і наситити її вітамінами!

