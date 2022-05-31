Домашній майонез: рецепт покроковий від Ектора Хіменес-Браво
31.05.2022
Приготуйте корисний домашній майонез за рецептом Ектора Хіменес-Браво. У цьому випадку ви не будете переживати про холестерин або синтетичні речовини, які потраплять в ваш організм із магазинним майонезом. Використовуйте цей рецепт, щоб порадувати себе і своїх близьких власноруч приготованим домашнім майонезом!
Більше на тему: Як зробити сир фета в домашніх умовах: рецепт
Складові для домашнього майонезу:
- Яйце сире – 1 шт.
- Гірчиця в порошку – 1 ч. л.
- Олія рослинна, рафінована – 150 мл
- Оливкова олія – 50 мл
- Лимон (сік) – 1 шт.
- Перець кайенский – 1 г
- Цукор – 2 ч. л.
- Сіль – 1 ч. л.
Приготування домашнього майонезу:
- У чашу для збивання викладаємо сире яйце.
- Додаємо сіль, гірчицю, цукор, кайенский перець і оливкову олію.
- Віночок блендера добре опускаємо в дно чаші, щоб майонез збивався рівномірно. Починаємо збивати.
- Коли всі продукти вже добре перемішалися, поступово вливаємо олію, не припиняючи збивати.
- Додавши половину обсягу олії, решту залишаємо.
- Збиваємо, поки соус не почне густіти.
- Вливаємо лимонний сік. Збиваємо.
- Поступово додаємо решту олії.
Більше на тему: Рецепт сирників – покроковий, простий і смачний
Поради з приготування та зберігання домашнього майонезу від Ектора Хіменес-Браво:
- У класичний майонез кладуться тільки жовтки, але можна використовувати і ціле яйце.
- Добрий майонез виходить тільки з продуктів кімнатної температури.
- Лимонний сік можна замінити оцтом (3 ст. л.).
- Чим свіжіщі продукти, особливо яйця, тим довше буде зберігатися майонез.
- Зберігати майонез потрібно щільно закритим.
- Набирати майонез потрібно чистою ложечкою, тоді він може зберігатися в холодильнику до двох тижнів.
- Масло в майонез потрібно додавати поступово, інакше він розсиплеться.
- Збивати суміш потрібно у блендері на високій швидкості.
Більше на тему: Пісний майонез: рецепт від Володимира Ярославського
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=