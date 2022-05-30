Ваші рідні не люблять зелений борщ? Кулінар Ігор Місевич стверджує, що приготувати ідеальну страву, яка стане найулюбленішою у вашій родині, дуже просто! Рецепт зеленого борщу від відомого кулінара вже перед вами!

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Інгредієнти:

Свинина – 300 г

Цибуля – 3 шт.

Корінь селери – 50 г

Лавровий лист – 2 шт.

Картопля – 3 шт.

Морква – 1 шт.

Сметана – 4 ст. л.

Борошно – 200 г

Щавель – 300 г

Петрушка – 30 г

Шпинат – 50 г

Зелена цибуля – 20 г

Яйце – 2 шт.

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Приготування:

Зварити бульйон зі свинини, додавши цибулину, селеру та лавровий лист. Бульйон процідити, м’ясо порізати на шматочки. У бульйон додати дві цілі картоплини, зварити. Цибулю та моркву подрібнити, обсмажити на олії. Додати борошно та сметану, розведену бульйоном. Додати піджарку в бульйон, потім додати сіль і перець. Дістати зварену картоплю, потовкти виделкою і повернути в бульйон. Сиру картоплю порізати кубиками, висипати в бульйон. За 2 хвилини до готовності додати нарізаний щавель, шпинат і петрушку. Довести до кипіння, накрити кришкою і дати настоятися протягом 30 хвилин. Подавати зі сметаною, зеленою цибулею і відварним яйцем.

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Смачного!