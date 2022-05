Раніше ми вже писали, як правильно доглядати за пральною машинкою. Але навіть з цим доглядом, якщо ви не будете влаштовувати профілактику утворення накипу, вона може зламатися. Рекомендуємо раз на кілька місяців «проганяти» машину на холостому ходу! Детальніше про профілактику утворення накипу – у нашому матеріалі.

У студії «Все буде добре» експерт Олег Єрмачихін розповів, що необхідно раз на кілька місяців «проганяти» машину на холостому ходу для профілактики накипу на внутрішній частині. Для цього необхідно використовувати спеціальну суміш.

Інгредієнти:

Застосування:

Можна також раз на місяць робити таке ж «прання» з використанням лимонної кислоти (200 г у відсік і пару столових ложок – в барабан). При цьому режим потрібно вибирати з максимальною температурою – 90–95 градусів.

