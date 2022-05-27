Дієтична окрошка: рецепт Тетяни Литвинової
27.05.2022
Окрошка – це тонізуюча сезонна страва, яку обожнює більшість з нас. У літню спеку такий холодний суп – справжній порятунок. Якщо ви не готуєте окрошку, побоюючись зіпсувати фігуру, то пропонуємо спробувати дієтичний варіант. Рецепт дієтичної окрошки від екс-судді шоу МастерШеф на СТБ Тетяни Литвинової читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Яловичий язик – 200 г
- Куряча грудинка – 200 г
- Огірок – 3 шт.
- Редиска – 3 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Зелена цибуля – 1 пучок
- Картопля – 2 шт.
- кінза, кріп, перець, сіль
Інгредієнти для заправки:
- Мінеральна вода – 1 л.
- Лимонний сік – 2 ст.л.
- Огірок – 1 шт.
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Приготування:
- Нарізати кубиками: м’ясо, яйця, язик, редиску, огірки, картоплю.
- Додати нарізану зелень.
- Змішати інгредієнти.
Приготування заправки:
- Змішати з водою дрібно натертий огірок та лимонний сік.
- Залийте нарізані овочі готовою заправкою та насолоджуйтесь!
Смачного!
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Video: Дієтична окрошка: рецепт Тетяни Литвинової
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