Рибні нагетси – рецепт покроковий

Бути здоровим, струнким і смачно харчуватися — мрія кожної людини. Пропонуємо вам рецепт рибних нагетсів з фенхелем від переможця «МастерШеф»-5 Євгена Клопотенка, який не залишить вас байдужим і збереже фігуру. Покроковий рецепт рибних нагетсів з фенхелем читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти для соусу:

Більше на тему: Цукерки з сухофруктів для красивої фігури

Приготування:

Інгредієнти до салату з гарбуза:

Приготування:

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.