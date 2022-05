Майже кожен з нас зустрічається з такою проблемою, як пожовтіння зубів. Продукти, які ми вживаємо щодня руйнують емаль наших зубів.

Можна звернутися до клініки, де досвідчені стоматологи порадять дороге відбілювання. Та деякі з цих способів відбілювання шкодять здоров’ю зубів. Тому краще спробувати перевірені способи відбілювання зубів в домашніх умовах, які не тільки освітлять тон емалі, але й оздоровлять ротову порожнину.

Рецепт №1 – паста зі шкірки банана, яку можна використовувати 1-2 рази на тиждень.

Для приготування суміші, необхідно висушити шкірки банану. Вони повинні бути повністю чорними та сухими – для цього потрібно викласти їх на сонці або підсушити в духовці. Перетираємо шкурки в кавомолці до стану золи. Потім в окремій ємності змішайте сіль та оливкову олію, після чого необхідно додати хвойний екстракт. Ретельно перемішавши сіль, масло і хвойний екстракт, додаємо перетерту шкірку банана.

Беремо стару зубну щітку, і наносимо суміш на зуби. Протягом 3-5 хвилин круговими рухами чистимо зуби. Змиваємо – і отримуємо білу та здорову усмішку!

Рецепт №2 – трав’яний зубний порошок, який можна використовувати щодня.

Для приготування цієї суміші вам знадобляться такі трави: шавлія, солодка, кропива, м’ята перцева, чистотіл, шишки хмелю, мати-й-мачуха, пижмо, фіалка, чебрець. Можна взяти по чайній ложці кожної з трав (і не обов’язково всіх – 3-4 види може бути достатньо). Трави повинні бути дрібного помелу (можна використовувати кавомолку). Змішуємо трави з білою і рожевою глиною в співвідношенні 50/50. Ретельно перемішавши, додаємо столову ложку солі дрібного помелу. Закрийте отриману суміш кришкою і використовуйте щодня.

Рецепт №3 – для хворих ясен.

Для приготування суміші знадобиться: 2 чайні ложки морської солі, 1 чайна ложка харчової соди, 3 чайні ложки чорного меленого перцю, 1 столова ложка топленого вершкового масла. Змішуємо усі інгредієнти та наносимо на ясна масажними рухами. Після чого просто прополощіть рот кип’яченою водою. Цю суміш необхідно зберігати в холодильнику.

Користуючись цими простими порадами, ви зміцните здоров’я ваших зубів і збережете їх в білосніжному вигляді!

