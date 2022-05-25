Холодник із раковими шийками: рецепт Володимира Горянського
25.05.2022
Найліпший суп для спекотних днів – звичайно ж, холодник! Відомий український актор Володимир Горянський презентував оригінальний рецепт холодника з раковими шийками! Покроковий рецепт – у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Раки – 10–15 шт.
- Квас хлібний – 1 л
- Огірки свіжі – 3 шт.
- Кріп – пучок
- Петрушка – пучок
- Яйце варене – 3 шт.
- Сметана – 200 г
- Хрін – 50 г
- Сіль, перець – до смаку
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Приготування:
- Раків промити в проточній воді. Особливо ретельно панцири та ніжки, саме там накопичується мул і бруд, який згодом дає м’ясу неприємний річковий присмак. Панцири добре очищаються зубною щіткою.
- Закип’ятити воду. Додати половину зелені. Додати раків у киплячу воду. Варити 12–15 хвилин, їх готовність визначають за кольором, готові раки стають яскраво-червоними. Після того, як раки зварилися, каструлю накривають кришкою та настоюють 10–15 хвилин, м’ясо стає м’яким, але не розварюється.
- Почистити раків. Для рецепта знадобляться тільки ракові шийки.
- Очистити огірки від шкірки та нарізати їх кубиком.
- Подрібнити залишки зелені.
- Нарізати яйця кубиком.
- Сметану збити з хроном, додати квас, перемішати.
- Залити сумішшю нарізані інгредієнти. Додати сіль і перець.
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Video: Холодник із раковими шийками: рецепт Володимира Горянського
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