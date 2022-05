Ваші рідні не люблять зелений борщ? Кулінар Ігор Місевич стверджує, що приготувати ідеальну страву, яка стане найулюбленішою у вашій родині, дуже просто! Рецепт зеленого борщу від відомого кулінара вже перед вами!

Більше на тему: Найсмачніший борщ: рецепт від Руслани Лижичко

Інгредієнти:

Більше на тему: Окрошка с раковыми шейками: рецепт Владимира Горянского

Приготування:

Більше на тему: Суп з редисом: рецепт Ектора Хіменес-Браво

Смачного!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.