Що означають родимки на обличчі, тілі, руках, ногах

Що означають родимки? Напевно, про це хоч раз у житті замислювався кожен. Екстрасенсиня Олена Курилова розповіла, що означають родимки на тілі і на обличчі людини. Читайте наш матеріал і ви дізнаєтеся, як за наявністю родимок у тому чи іншому місці визначити свої таланти і свою долю.

«Кожен знак на нашому тілі не просто так, – каже Олена Курилова. – І в ньому закодована інформація про нас: характер, можливості, схильності до інтересів. І навіть про невдачі в особистому житті розкажуть родимки…»

Кожна людина народжується, як чистий аркуш паперу. Родимки з’являються поступово, з часом можуть зникати і з’являтися нові. Що ж означають родимки на тілі та обличчі людини? Знакові родимки – це родимки діаметром не менше 3 мм. Що родимка більша, то сильніше виявляється якість. Розсипані по всьому тілу маленькі родимки практично не грають ніякої ролі. Найчастіше значення родимок у чоловіків і жінок збігаються.

Про родимки багато міфів передається з покоління в покоління. І вірити всім казкам сумнівного походження не потрібно. Почнемо вивчення з обличчя. Тут найбільш знакові родимки. Така родимка у Сінді Кроуфорд. Не випадково ця родимка стала її візитною карткою. У цій зоні вони дуже значущі і свідчать про талант і емоційність власника. Це натури творчі, пристрасні й імпульсивні. Вони від природи авантюристи.

Цим людям не позичати фантазії – вони не перестають дивувати своєю оригінальністю і роблять це завжди майстерно. Такі люди від природи життєрадісні. Для них дуже важлива любов. Мати таку родимку – подарунок долі. Його по максимуму використали: Ольга Сумська, Ані Лорак, Віра Брежнєва, Роберт де Ніро, Джулія Робертс і Наталі Портман.

А ось з всесвітньо відомою родимкою Мерилін Монро пов’язана таємниця. Завдяки цій таємниці популярність зашкалювала. Вона намагалася обдурити долю. Її відома родимка – вигадка стиліста. Родимка над губою – ознака сексуальності і загадковості. Після перевтілення в платинову блондинку вона сама постійно малювала мушку на щоці. Сексуальною вона справді стала після кардинальної зміни іміджу, більш того – вона стала секс-символом епохи. А ось змінити характер намальована родимка не допомогла. Опубліковані щоденники актриси і нариси її психотерапевтів говорять про те, що вона зробила себе сама – жести, хода, пластика, голос, навіть від заїкання вилікувалася самостійно. У Монро справжня значуща родимка була на руці. Навіть її фотографу Берту Стерну доводилося її ретушувати на фото, але на рідкісних світлинах її видно!

Родимки на руках нам свідчать про працьовитість і цілеспрямованість. Люди, у яких є родимки на руках, не бояться багато працювати, навіть люблять це, здатні залучати гроші в своє життя. Крім працьовитості є дуже великий потенціал. І вони мають всі шанси домогтися успіху. Робота для них є пріоритетною. Вони вірні друзі. Але сім’я відходить на другий план. І якщо згадати життя Мерлін Монро – так і вийшло. Родинного затишку вона так і не знайшла, зате стала суперзіркою. Тому якщо у вас знакова родимка на руці, пам’ятайте, що якщо ви не хочете залишитися самотнім, вам необхідно виділити в своєму графіку час для близьких людей.

А ось якщо такий знак є на безіменному пальці правої руки (біля основи) – в особистому житті є ризик зазнати розчарування. Людині з таким знаком потрібно його прикривати будь-яким перснем, а після весілля – обручкою. Саме така родимка є у знаменитого Давида Коткіна (Девід Копперфільд). Ілюзіоніст зі своєю партнеркою так і не одружилися офіційно. За його словами, його дратують будь-які прикраси на пальцях, а на обручки в нього взагалі алергія.

«Мітка янгола». Люди з родимками на правому плечі несуть у собі енергетику свого янгола-хранителя. Якщо згадати твір «Анжеліка і король», то там є ця позначка. Анжеліка з дитинства була зірвиголовою: скакала на конях, стрибала через бар’єри. І коли її запитували, чому вона так ризиковано поводиться, вона відповідала: «Я знаю, що зі мною нічого не трапиться, мене охороняє Янгол». І вона оголювала праве плече, показуючи всім родимку завбільшки з копійку. Це найсильніший оберіг. Колись навіть циганка підійшла до мене і, побачивши мою родимку, сказала, що якби могла, купила б мою родимку за будь-які гроші. А я знаю дівчинку, яка народилася в результаті штучного запліднення. Її батьки дуже хотіли дитину і постійно молилися, і зрештою в дівчинки з’явилася родимка на правій руці. Можна сказати, вона подарована і поцілована Янголом.

Права та ліва сторона розташування родимок свідчать про життєву позицію. Ті, у кого більшість родимок зліва, віддають перевагу кар’єрі. У цих людей від початку закладені риси характеру, які їм допоможуть домогтися великого успіху в роботі. У любові і створенні родини їм потрібно постаратися, щоб досягти гармонії. А ось у тих, у кого родимки розташовані перевавжно справа, на першому місці кохання і стосунки. Проте за бажання такі люди можуть розвивати в собі ділові якості і бути успішними в роботі. Відповідно, приблизно однакова кількість плям справа і зліва свідчать про гармонію особистості, їй чудово вдається поєднувати сім’ю і роботу.

Родимки можуть з’явитися протягом життя після важливого переломного моменту. Родимки на долонях впливають на долю людини. Той, у кого є родимка на долоні, може зусиллям волі або своїми прагненнями змінити своє життя. Він володіє природними здібностями, які допоможуть легко самовдосконалюватися і долати складні життєві обставини. Такі родимки з’являються у дуже цілеспрямованих людей.

У людей з родимками на животі є ризик стати рабами своїх пристрастей. Вони можуть залежати від своїх бажань і різноманітних страхів. Можливі прояви непомірності в їжі, плотських насолодах, зловживанні алкоголем. Якщо родимка по центру живота, така людина багато чого може домогтися своїми зусиллями. Але вона безсумнівна ласунка і є надзвичайно вибагливою в їжі та напоях. Втім, такій людині притаманні і крайнощі. Вона може геть відмовитися від алкоголю і певних продуктів.

Родимки на грудях свідчать, що такі люди наділені сексуальністю і можуть привертати до себе увагу одним лише поглядом, у них багато шанувальників. У стосунках вони дуже пристрасні, і в них є схильність до зрад. На грудях була родимка в однієї з найвродливіших жінок – Елізабет Тейлор. 8 офіційних шлюбів, натовпи шанувальників і пристрасні стосунки з Річардом Бартоном (вони зі скандалами і бійками одружилися і розлучалися двічі). Родимка на грудях обіцяє удачу і щастя, а також свідчить про щиру і палку натуру, але щоб не зіткнутися з розчаруванням, треба бути більш обачним у виборі партнера.

У людей з родимками на спині відмінне почуття гумору. Якщо людина впевнена в собі, вона своєю поведінкою формує ставлення до себе інших людей. Це вдумливий співрозмовник, надійний партнер, професіонал. Людині з родимками на спині властиві великі вимоги до себе й оточення. Вона в усьому хоче бути найкращою і панічно боїться невдач. Це загрожує психосоматичними захворюваннями. Володарі родимок на спині повинні приділяти більше часу відпочинку, більше гуляти на природі і навчитися розслаблятися.

Родимки в інтимних місцях не найбільш знакові, просто їх значення цікаве, і вони не так часто зустрічаються. Власник родимок на сідницях схильний до ліні, але дуже щасливий. Родимка на статевих органах чоловіка означає, що він благородний і чесний. Такі чоловіки майже завжди вдало одружуються і щасливі в шлюбі. Багато працюють, тому сім’я ніколи не потребуватиме грошей. А от родимка у жінки вказує, що в неї є всі шанси стати матір’ю генія.

Родимка на будь-який нозі – мітка безтурботної і сміливої ​​людини, схильної до божевільних учинків. У житті ви могли кинути навчання, передумати виходити заміж, різко переїхати в інше місто. Якщо і стикаєтеся з якимись труднощами, то створюєте їх собі самі. Та загалом удач буде більше, ніж невдач. А ось якщо говорити конкретно про коліна, то це означає запальність і пристрасність, у кохання ви поринаєте з головою, не боїтеся розкриватися, і тому стосунки хороші й довірчі. Ви нетерплячі і весь час кудись поспішаєте.

Відсутність родимки – це не вирок. Це просто знак, що ви рухаєтеся в потрібному напрямку. Комусь такі підказки потрібні, а хтось і сам інтуїтивно відчуває себе.

Родимки можна видаляти з естетичних міркувань. Наприклад, Енріке Іглесіас видалив свою знамениту родимку і абсолютно не змінився, а його кар’єра стала розвиватися ще краще. Він використовує свій природний талант і творчий початок, хоч родимки вже і немає.

Потрібно пам’ятати, що будь-яка родимка – це лише стартовий капітал. Те, що може вам допомогти досягти поставлених цілей у житті. У кожного є свій потенціал, потрібно усвідомити його, а потім займатися розвитком своїх можливостей. Так і зі слабкими сторонами. Якщо ми знаємо, що в нас або у нашого партнера запальний характер, напади ліні, надмірна образливість від природи, ми можемо це корегувати, приділяти більше уваги своєму самовихованню і перетворювати свої мінуси на плюси.

