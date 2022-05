Як уберегтися від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? | Все буде добре

Як вберегтись від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

– Стережіться торговців людьми. Щоб не потрапити в сексуальне рабство, не приймайте пропозиції роботи від незнайомців біля прикордонних пунктів пропуску, на вокзалах та вулицях великих міст.

– Не сідайте в машини до людей, що активно нав’язують вам свою допомогу.

– Не залишайте дітей без нагляду та не довіряйте їх новим знайомим.

– Аби не потрапити до схем наркотрафіку, ніколи не погоджуйтесь перевезти через кордон невідомі сумки чи пакети.

– Не реагуйте на оголошення з дуже високою зарплатнею. Пошукайте ці пропозиції в інтернеті – якщо вони вже довго блукають сайтами, то це не реальна вакансія, а якась шахрайська схема.

– Перевірте сайт роботодавця або рекрутингового агентство. Новостворені сторінки, про які зустрічається мало згадувань в пошукових системах, мають вас настрожити.

– Збираєтеся на співбесіду – заздалегідь повідомте цю адресу своїм родичам та місцевим волонтерам.

– Якщо на співбесіді вам не задають уточнюючих запитань про досвід та не висувають жодні вимоги, все проходить надто легко та швидко – дуже ймовірно, що вас хочуть ошукати.

– Вирішили спробувати – в жодному разі не підписуйте договори на мові, яку ви не розумієте. Але й не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування: законодавство захищає перш за все тих, хто його дотримується. Краще скласти переклад контракту та підписати його. Зверніть увагу на нечіткі формулювання: за фразою «та інші види робіт» може ховатися будь-що. Пам’ятайте, що шахраї можуть запропонувати підписати договір з нижчою, ніж ви домовлялись, заробітною платою – «щоб податок був меншим». Жодних гарантій, що усні домовленості діятимуть, в такому випадку не буде.

– За будь-яких обставин нікому не віддавайте свої документи. Шахраї можуть використати їх для фінансових махінацій, вас можуть змушувати робити щось незаконне, шантажуючи неповерненням документів. Тому віддавайте свій паспорт тільки в руки працівників прикордонної служби та поліції.

Якщо вам потрібна допомога:

– Лінія екстреної допомоги в ЄС: 112

– Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: 527 (з моб.), 0-800-505-501 (зі стаціон.)

– Гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації «Ла Страда»: 116 123 (з моб.), 0 800 500 335 (з моб. та стаціон.)

Бережіть себе! Віримо, друзі, все буде добре!

