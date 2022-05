Секрет того, як швидко схуднути — у правильному харчуванні. Вживаючи корисну їжу, ви непомітно для себе почнете втрачати ненависні кілограми. Дієтолог «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус розповіла, як швидко схуднути вдома, та відкрила всю правду про три найпопулярніші продукти для схуднення. Більше дізнайтеся у нашому матеріалі.

Хлібці, пророщені зерна, стевія — це саме ті продукти, які найчастіше купують для схуднення. А коли результату від них не має або він незначний, то люди просто розчаровуються і вважають, що все це маркетинговий хід. Але не всі знають: хлібці, зерна та стевія можуть бути різними.

Хлібці — близькі родичі хліба. Їх випікали шведи ще до нашої ери. Такі хлібці мали форму круглої вафлі з отвором всередині, для того щоб їх можна було зберігати на палицях під дахом. У 19 столітті майже кожна шведська сім’я пекла хлібці, щоб зібраний урожай перетворився на хліб та зберігався всю зиму.

До складу хлібців входили тільки три складові: житнє борошно грубого помелу, сіль та вода. Їх масово почали виробляти з 1850-го року Стокгольмі. Але за останні роки виробництво налагодили і в Україні. Ми найчастіше купуємо хлібці не через те, що вони довго зберігаються, а через їхню дієтичну цінність. Насправді ж існують різні види хлібців, а відповідно — калорійність.

Найкорисніші хлібці — це екструдери, у яких присутні тільки корисні крупи: перловка, пшениця або гречка. Спочатку готують суміш зерен, потім її замочують на півгодини і далі поміщають в екструдер на 8 секунд при високому тиску і температурі до 300 градусів. Таким чином, вода накопичується у зерні та відразу перетворюється на пару, а зерно викручується назовні. По суті, це той же попкорн, тільки зернам тут заважає високий тиск, через що вони злипаються.

За корисними властивостями екструдерів наздоганяють хлібці з пророщених зерен. У складі є тільки пророщена пшениця та сіль. Щоб приготувати такі хлібці, зерно перемелюють, додають трохи води та випікають. Якби не було цієї термічної обробки, то вони б були більш корисними.

Третє місце можна віддати хлібцям, до складу яких входить тверда пшениця, вівсяна крупа та сіль. Такі хлібці випікаються, але продукт виходить дуже м’якими і до нього не додають дріжджі.

І на останньому місці хлібці, які за своїм складом дуже нагадують хліб. Вони зроблені з пшеничного борошна другого сорту, житнього борошна, пшеничних висівок, маргарину, дріжджів, цукру та солі. Такі хлібці мають більше калорій, ніж хліб.

У пророщених зернах знаходиться більше цинку, який дуже корисний для шкіри. У таких зернах всі біохімічні процеси активізуються, відбувається процес фотосинтезу, який призводить до появи нових вітамінів та мікроелементів.

Ще одна перевага пророщених зерен — це безліч клітковини. Вона заповнює шлунок і людина не буде відчувати голод протягом тривалого періоду.

У пророщених зернах пшениці активізуються цінні ферменти — ензими. Кількість вітамінів Е, С і групи B збільшується у кілька разів. Їхні корисні властивості впливають практично на всі органи.

Стевія або медова трава — це лікарська рослина, яке вважається найсолодшою на землі! Вона солодша за цукор і корисніша інших замінників. Ця диво-трава містить мінерали, вітаміни A, C, E, амінокислоти, ефірні масла, пектини й антиоксиданти.

Стевія усуває алергічні реакції, зміцнює імунітет. Також вона знижує больові симптоми при гастриті. Коли людина вживає цукор, у крові відбувається інсулінове коливання. Саме скачки інсуліну сприяють ожирінню та виникнення діабету. Зі стевією ж таких стрибків не відбувається.

