За статистикою, лупа турбує кожну п’яту людину на планеті. Аби позбутися цієї неприємної проблеми, не обов’язково витрачати багато грошей на дорогі шампуні та процедури. Експерти шоу «Все буде добре» Ольга Ткач, Костянтин Зеленський і Влада Аверіна розповіли, як швидко і легко зробити шкіру голови здоровою.

Лупа – це симптом шкірного захворювання себорея, коли шкіра голови оновлюється швидше за норму. Зазвичай регенерація шкірних клітин в зоні волосяного покриву становить від 25 до 30 днів, але при себореї цей період скорочується майже втричі та протікає за тиждень. «У подібній ситуації клітини елементарно не встигають природно пройти весь цикл і передчасно відлущуються, склеюючись одна з одною, а їхнє місце займають нові», – розповідає трихолог Влада Аверіна.

Лупа буває сухою і жирною. І позбуватися її потрібно по-різному. При сухій лупі голова дуже сильно свербить. Лупа формується дрібненькими білими пластівцями і може бути не по всій голові, а місцями. Дуже часто вона “розсипається” по довжині волосся. Суха лупа зазвичай викликається фарбуванням волосся, хімічною завивкою, застосуванням невідповідного засобу для догляду за волоссям, проблемами зі шлунком і кишечником, ендокринною системою.

При жирній лупі пластівці вже не дрібні. Вони нагадують маслянисті лусочки жовтого кольору. «Жирна лупа може супроводжуватися порідінням волосся і висипом вугрів на обличчі, запальні процеси якого нерідко охоплюють зону волосяного покриву всієї голови, – розповідає сімейний лікар Костянтин Зеленський. – Поява жирної лупи спровоковано майже тими ж чинниками, що й сухої, але причина, як правило, внутрішнього характеру. Це не просто неправильно підібраний шампунь…»

Лупу можуть спровокувати:

Використовуйте для сну силіконові подушки

Крім основних причин виникнення лупи, є й інші. «Більшість із вас спить на пір’яний подушці, – говорить дерматолог Ольга Ткач. – Грибок лупи належить до тих мікроорганізмів, які постійно живуть з нами, але в звичайних умовах ніяк не проявляють себе. Людина може все життя прожити, навіть не здогадуючись, що у нього є такий «сусід». А ось якщо зі здоров’ям щось не так, тоді може з’явитися лупа. Появі лупи можуть сприяти паразити, що живуть в подушках з пера і пуху».

Тобто в наших улюблених екологічно чистих пір’яних подушках прекрасно живуть паразити разом з грибком, що викликають у людини лупу. Грибок провокує виникнення, а паразити харчуються лупою. Під час сну тіло виділяє тепло і деяку кількість вологи. Стаючи зволоженою після контакту зі шкірою голови, подушка перетворюється в сприятливе середовище для розвитку не тільки паразитів, а й грибків. І щоночі ми їх підгодовуємо. Ефективним способом боротьби з лупою може стати заміна пухових і пір’яних подушок на подушки з штучних матеріалів – силіконових, синтетичних.

Не замотуйте волосся у рушник більше ніж на 10 хвилин

«Лупа не може з’явитися тому, що ви розчесалися чужим гребінцем або переборщили з лаком для волосся, – розповідає Ольга Ткач. – Ні лак, ні гребінець не провокує виникнення лупи. Гребінцем ми розчісуємо волосся, а не голову, до якої, до речі, гребінець майже не торкається, тому він не може порушити жировий баланс шкіри голови, навіть якщо гребінець ви позичили у члена вашої родини, який має проблеми з лупою. Лак, який ми використовуємо для волосся, може потрапляти на шкіру голови, але в моїй практиці ще не траплялося випадків алергії або реакції шкіри голови на цей засіб. А ось рушник… Проблеми з лупою можуть виникати через те, що ми неправильно використовуємо рушник після миття голови. Не залишайте вимите волосся закутаним у рушник надовго (більше 10 хвилин). Це допустимо, тільки якщо на волоссі лікувальний засіб, що потребує тепла. В інших випадках (особливо при жирній шкірі) пам’ятайте: тепле і вологе середовище – ідеальні умови для появи лупи. Рушник – це провокуючий фактор».

Сушіть волосся правильно

Ольга Ткач радить сушити волосся природним чином, але без рушника. При використанні спеціальних приладів захищайте волосся засобами для термоукладки. Якщо занадто сильно терти мокрі пасма жорстким рушником, можна пошкодити структуру волосся. Своєю чергою, це зробить їх тонкими, ламкими і призведе до появи лупи. Якщо ж ви звикли щоранку сушити голову феном, варто робити це на максимально низькому, лагідному температурному режимі та використовувати фен з корисною функцією іонізації. Волосся, позбавлене природної захисної жирової плівки, може страждати від пересушення і зневоднення, при яких порушується цілісність оболонки волосся. Завдяки функції іонізації лусочки волосся розгладжуються, набувають блиску, знімається статична електрика, волосся стає більш слухняним, не розпушується і не розлітається. Крім того, завдяки іонізації у волоссі утримується волога, воно не пересушується, не перегрівається і не сплутується.

Визначте свій рівень рН

Якщо вам дійсно необхідно мити волосся щодня, варто віддати перевагу максимально м’якому шампуню з рівнем pH. «Визначити цей рівень просто, – каже Ольга Ткач. – Помийте голову вранці та за допомогою матуючої серветки або тонкого паперу проведіть по проділу. Сухо? Зачекайте ще день. На вечір другого дня шкіра має пожирніти. Якщо цього не відбулося і шкіра голови все ще суха, у вас знижений pH – це кисле середовище, воно затруднює дихання клітин, а це стрес для судин. Якщо шкіра пожирніла вже на перший день, у вас підвищений pH, це лужне середовище, яке ідеально підходить для розмноження грибків і бактерій. Враховуйте це і під час вибору засобів гігієни, адже шампуні для жирного і сухого волосся створені за принципом підбору рівня рН».

Харчуйтеся правильно

«Волосся живиться тим, що «не доїли» життєво важливі органи, тому якщо організму не вистачає поживних речовин, першим страждає саме волосся і шкіра голови, – розповідає Костянтин Зеленський. – Вам здається, що арахіс – це перекус, який не дуже й корисний? Проблеми з волоссям та шкірою голови часто викликані дефіцитом цинку як основного елемента здоров’я волосся. Цей мінерал є в достатній кількості у цих горіхах, стимулює ріст клітин волосся і підтримує нормальну роботу сальних залоз у волосяних фолікулах. Щоденна доза цинку для дорослого становить 10–15 мг, а в арахісі його майже 4 мг на 100 г».

Також для шкіри голови корисна риба, адже вона (а саме лососеві) містить поліненасичені жирні кислоти омега-3, які необхідні для здоров’я шкіри голови. Брак жирних кислот може призвести до сухості шкіри голови, а волосся буде виглядати виснаженими. Також лосось – чудове джерело білка.

Жирні сорти м’яса – одна з основних причин появи лупи, адже холестерин у великій кількості погано діє на обмін речовин і печінку. До переліку шкідливих продуктів також можна віднести солодку випічку, газовану воду, жирні соуси, напівфабрикати, консерви і білий хліб. Волосся може стати ламким і зрідіти, а шкіра голови стати сухою, якщо у вашому раціоні не вистачає головного витратного матеріалу – білка. Щоб волосся було здоровим, жінкам потрібно з’їдати 45 г білка в день, чоловікам – 55 м. Наприклад, в 100 г яловичини міститься 30 г білків.

Пийте достатню кількість води

«Лю дський організм розподіляє рідину так, що волоссю, шкірі та нігтям дістається все за залишковим принципом, – каже Ольга Ткач. – Основні речовини витрачаються на забезпечення життєздатності внутрішніх органів. Між прийомами їжі бажано приймати по половині склянки води. Пийте більше чистої води і вживайте менше газованих і алкогольних напоїв, які призводять до втрати вологи. Лупа може спричинюватися і водою, якою ви миєте волосся, якщо вона жорстка. Для пом’якшення достатньо додати трохи натурального оцту (винного чи яблучного) або соку лимона при споліскуванні волосся».

Як вилікувати лупу

«Я б порадила для початку звернутися у будь-який дерматовенерологічний центр або диспансер, для того щоб вам зробили зішкріб шкіри голови і виявили, чи є у вас там грибок, – каже Ольга Ткач. – Така процедура коштує близько 15 гривень. Якщо грибок є, то трихолог призначить вам протигрибковий шампунь з великим вмістом цинку. А якщо грибка не виявлять, на лупу можуть впливати причини, які ми розібрали».

Обираючи шампунь від лупи, звертайте увагу на склад. Сульфід селену уповільнює поділ клітин і діє на грибок. Піритіон цинку добре бореться з грибком, зменшує запалення, допомагає швидко зняти загострення. Медичний дьоготь (дьоготь з іхтиолом) менш ефективний проти грибка, але добре знижує запалення і лущення шкіри.

У середньому лікування лупи за допомогою спеціальних шампунів займає 4–6 тижнів, тому чекати миттєвого результату не варто. А ось змінити свої звички можна вже зараз!

