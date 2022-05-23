Сирні кекси – рецепт покроково

Сирні кекси для малечі
23.05.2022
Сир містить чимало корисних вітамінів і мікроелементів. Однак діти не завжди полюбляють цей продукт. Та існує секретна страва з сиру, від якої малеча не в змозі відмовитися. Читайте рецепт сирних кексів у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Яйця – 6 шт. (розділені на білки і жовтки)
- Цукор – 6 ст. л.
- Сир (м’який, не зернистий, 5%) – 400 г
- Сіль – 2 дрібки
- Лимонний сік – кілька крапель
- Борошно – 4 ст. л.
- Збиті вершки, ягоди для прикрашання
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Приготування:
- Спершу розігріємо духовку до 180 градусів. Далі збиваємо білки з сіллю та лимонним соком в одній мисці, а жовтки з цукром — в іншій.
- До збитих жовтків додаємо сир і ретельно перемішуємо.
- Беремо збиті білки та обережно вмішуємо їх у тісто.
- Тепер крізь сито, одразу перемішуючи, додаємо до тіста борошно. Розподіляємо тісто по формочках для кексів.
- Ставимо кекси на 15 хвилин у духовку.
- Коли кекси будуть готові, прикрашаємо їх збитими вершками та ягодами.
Смачного!
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Video: Сирні кекси для малечі
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