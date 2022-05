«Все буде добре» представляє відеодобірку домашніх засобів для догляду за волоссям. Наші експерти зібрали найкращі рецепти й цінні рекомендації по відновленню, прискоренню росту, ламінуванню та поліруванню волосся народними засобами. Читайте, яким має бути догляд за волоссям в домашніх умовах в нашому матеріалі!

У салонах існує безліч процедур і масок для росту і відновлення волосся. У домашніх умовах ви можете приготувати одну з найефективніших масок, яка вирішить ці проблеми. Косметолог Ольга Метельська удосконалила маску з нікотиновою кислотою, яка відновлює і стимулює ріст волосся. Вона поділилася своїм рецептом і випробувала засіб на Ользі Волковій.

Компоненти для приготування маски:

Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:

З проблемою посічених кінчиків і електризації волосся під шапкою знайома кожна дівчина. Салони пропонують безліч дорогих процедур і засобів. Як врятувати волосся, зберегти довжину і не витратити цілий статок? Ольга Торнер розповіла як в домашніх умовах приготувати маску проти посічених кінчиків і електризації.

Компоненти для приготування маски:

Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:

Коли жінка чекає на малюка, її гормональний фон змінюється. Це може викликати незнайомі до цього проблеми з волоссям. Воно може сильніше бруднитися, пересихати і навіть почати випадати! Як врятувати волосся і не нашкодити дитині? Рецептом маски поділилася майбутня мама Анна Галіцина.

Компоненти для приготування відвару від випадання:

Компоненти для приготування відвару від жирності:

Компоненти для приготування масла від сухості:

Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:

Виявляється, салонну процедуру ламінування волосся можна проводити у домашніх умовах! Олена Мельник розповіла і показала, що потрібно робити. Повторюйте процедуру один раз на місяць, і ваше волосся завжди буде виглядати бездоганно.

Компоненти для приготування маски:

Про приготування, використання і результат – дізнаєтеся у відеоматеріалі:

