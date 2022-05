Дізнайтеся ексклюзивний рецепт маски для росту волосся від Зоряни Денисюк. Завдяки їй можна за місяць відростити волосся на 2 сантиметри! Олійно-вітамінний склад маски глибоко живить шкіру голови й активізує обмін речовин в волосяних цибулинах, завдяки чому прискорюється ріст та зміцнюється структура волосся. Читайте, як зробити маску для росту волосся в домашніх умовах в нашому матеріалі!

Більше на тему: Гірчична маска для росту волосся: рецепт Ольги Метельської

Складові:

Більше на тему: Як відбілити нігті в домашніх умовах

Рицинова олія – до речі, з нею роблять і олійне ламінування за рецептом Кейт Вінслет – зміцнює та живить волосяні фолікули. Мигдальна олія стимулює ріст волосся, бореться з посіченими кінчиками. Вітамін А зволожує та живить волосся. Вітамін Е прискорює мікроциркуляцію крові в шкірі голови. Ефірна олія бергамоту активізує процеси метаболізму у волосяних цибулинах, покращує структуру волосини. Ефірна олія грейпфруту зміцнює фолікули волосся. Жовток попереджає випадіння волосся. Лимонний сік регулює роботу сальних залоз, створює кисле середовище, завдяки чому олії простіше змити з волосся. Корінь Алтея стимулює ріст волосся та знімає подразнення.

Приготування:

Усі інгредієнти змішати та гріти протягом кількох хвилин на водяній бані. Жовток в масляну суміш додаємо в останню чергу, аби він не зварився.

Більше на тему: Як позбутися вусиків над верхньою губою назавжди: маска від Ольги Метельської

Застосування:

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.