Малосольні огірки! Рецепт, який ми пропонуємо дуже простий у приготуванні, і солоними хрусткими огірочками можна буде насолоджуватися вже через день! Вам не доведеться обливати огірки окропом, і ви зможете уникнути загальноприйнятих стандартів у приготуванні цього соління. Читайте найцікавіші секрети нашого рецепту солоних огірочків, які можна буде куштувати вже на наступний день.

Є три маленьких секрети, завдяки яким у вас вийдуть ідеальні малосольні огірочки:

Секрет №1: Овочі для рецепта малосольних огірків краще вибирати яскраво зеленого кольору. Віддайте перевагу сорту з «пухирцями».

Секрет №2: Не варто обдавати огірки окропом, вони вийдуть хрусткими й без цього процесу, що тільки ускладнює приготування.

Секрет №3: Для рецепта малосольних огірків сіль можна взяти морську або кам’яну середнього помелу. Щоб прискорити засолювання огірків, кінчики з обох країв потрібно потроху зрізати, для кращого проникнення розсолу в овочі.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Ретельно промиваємо огірки (краще невеликого розміру) та зелень.

2. Неочищену від шкірки часникову голівку поділяємо на окремі зубчики й розчавлює їх за допомогою «товкачика» або широким лезом ножа.

3. Відфільтровану або кип’ячену охолоджену воду наливаємо в миску й висипаємо сіль. Перемішуємо.

4. На дно банки об’ємом три літри або контейнера розкладаємо половину нарубаної зелені та частину зубків часнику.

5. Потім щільно укладаємо огірки, – спочатку стоячи, а потім лежачи, – доки не заповнимо всю банку.

6. Зверху кладемо решту часника й кропу.

7. Ще раз перемішуємо сольовий розчин, бажано до повного розчинення солі.

8. Заливаємо отриманим розчином огірки, накриваємо кришкою або марлею та залишаємо при кімнатній температурі приблизно на день.

9. Після цього зберігаємо їх у холодильнику.

Смачного!

