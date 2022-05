Мрієте навчитись готувати смачні пишні оладки? Тоді цей матеріал для вас! Дізнайтеся рецепт пишних оладок в майстер-класі Олега Ковальчука. Тільки для читачів STB.UA кулінар розкриває секрети приготування ідеальної страви.

Складові для оладок:

Секрет № 1. Обирайте правильний кефір для страви

Найкраще для приготування оладок підходить кефір з терміном придатності 7–8 днів. Адже до складу тіста входить сода, котру потрібно загасити. Чим кисліший кефір, тим активніше він взаємодіє із содою. Якщо ж старого кефіру на полицях супермаркету не знайти, можна приготувати оладки зі свіжого. Але тоді обов’язково погасіть соду оцтом.

Секрет № 2. Ідеальна пропорція соди

На склянку кефіру і 1,5 склянки борошна потрібна 1 ч. л. соди. При дотриманні такої пропорції сода не зіпсує вашу страву.

Секрет № 3. Правильна технологія приготування тіста:

Секрет № 4. Як слід смажити оладки

Оскільки тісто досить густе, краще смажити оладки під кришкою – так вони добре просмажаться всередині.

