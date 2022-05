Кулінар з Чернівців Ігор Місевич – спеціаліст з баношу, і тому прекрасно знає, як правильно приготувати кашу з кукурудзяної крупи. Він поділиться секретами, як приготувати кукурудзяну кашу так, щоб не пригорала і не розварювалася, розповість, як використовувати її в унікальній страві «Закарпатська начинка».

Кукурудзяна крупа буває дрібного помелу, середнього і великого помелу.

Дрібний помел використовується в кашах швидкого приготування і дитячому харчуванні. Таку крупу відварюють 15 хвилин на малому вогні. Саме з такої крупи готується традиційний гуцульський банош і мамалига.

Середній помел – підходить для більшості страв з кукурудзяної каші. Час доведення до готовності становить 30 хвилин на невеликому вогні.

Великий помел – найефективніший для очищення кишківника, але вариться така крупа довше за інші види. Саме з нього готують класичну італійську поленту. Час приготування такої крупи – від 50 хвилин.

Щоб кукурудзяна каша не пригоріла, краще використовувати керамічний горщик або каструлю з товстим дном. Чудовий спосіб – готувати кашу в горщиках у духовці. На 1 частину крупи в горщик залити 2 частини води, поставити в духовку і готувати 40 хвилин за температури180° C.

Можна варити кашу на водяній бані – в цьому випадку на дні вона точно не пригорить: поставити каструлю з крупою, залиту водою, в глибоку пательнюз киплячою водою і поставити на повільний вогонь. Стежити, щоб вода в сковороді википіла, і підливати гарячу з чайника по мірі википання.

Якщо каша пригоріла, відкиньте її в чисту ємність. Покладіть туди свіжу скоринку чорного хліба і накрийте кришкою. Приблизно за 20-30 хвилин неприємний смак і запах пропадуть. Можна ще додати трохи кориці на кінчику ножа, води і ще раз довести кашу до кипіння. Кориця значно відіб’є запах гару в каші.

І, до речі, якщо ваша каструля з кашею пригоріла, і ви не знаєте, як її відчистити – можна налити туди трохи води з 2-3 ч. л. соди і злегка проварити – так пригорілі місця відчистити набагато легше!

Спочатку трошки підсмажте крупу на сухій сковороді, помішуючи. Завдяки цьому каша у вас не розвариться. Потім кидайте крупу в уже киплячу воду в співвідношенні 1: 3 і варити її треба на слабкому вогні. Час варіння залежить від того, якого помелу у вас крупа.

