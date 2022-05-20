Приготуйте корисний домашній майонез за рецептом Ектора Хіменес-Браво. У цьому випадку ви не будете переживати про холестерин або синтетичні речовини, які потраплять в ваш організм із магазинним майонезом. Використовуйте цей рецепт, щоб порадувати себе і своїх близьких власноруч приготованим домашнім майонезом!

Більше на тему: Як зробити сир фета в домашніх умовах: рецепт

Складові для домашнього майонезу:

Яйце сире – 1 шт.

Гірчиця в порошку – 1 ч. л.

Олія рослинна, рафінована – 150 мл

Оливкова олія – ​​50 мл

Лимон (сік) – 1 шт.

Перець кайенский – 1 г

Цукор – 2 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Приготування домашнього майонезу:

У чашу для збивання викладаємо сире яйце. Додаємо сіль, гірчицю, цукор, кайенский перець і оливкову олію. Віночок блендера добре опускаємо в дно чаші, щоб майонез збивався рівномірно. Починаємо збивати. Коли всі продукти вже добре перемішалися, поступово вливаємо олію, не припиняючи збивати. Додавши половину обсягу олії, решту залишаємо. Збиваємо, поки соус не почне густіти. Вливаємо лимонний сік. Збиваємо. Поступово додаємо решту олії.

Більше на тему: Рецепт сирників – покроковий, простий і смачний

Поради з приготування та зберігання домашнього майонезу від Ектора Хіменес-Браво:

У класичний майонез кладуться тільки жовтки, але можна використовувати і ціле яйце. Добрий майонез виходить тільки з продуктів кімнатної температури. Лимонний сік можна замінити оцтом (3 ст. л.). Чим свіжіщі продукти, особливо яйця, тим довше буде зберігатися майонез. Зберігати майонез потрібно щільно закритим. Набирати майонез потрібно чистою ложечкою, тоді він може зберігатися в холодильнику до двох тижнів. Масло в майонез потрібно додавати поступово, інакше він розсиплеться. Збивати суміш потрібно у блендері на високій швидкості.

Більше на тему: Пісний майонез: рецепт від Володимира Ярославського

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ