Пісні тюфтелі з сочевиці: рецепт Олени Іващук
19.05.2022
Рецепт пісних тюфтелей з бобових підготувала учасниця «МастерШеф» Олена Іващук. Вона стверджує, що м’ясоїди навіть не відрізнять їх від справжнього фаршу. Приготуйте і вирішуйте самі!
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Складові:
- сочевиця зелена – 1 ст.;
- рис (варений) – 1/3 ст.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- олія – 2–3 ст. л.;
- цукор – 1/2 ч. л.;
- коріандр мелений – 2 ч. л.;
- лавровий лист (мелений) – 1/2 ч. л.;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- перець – 1/2 ч. л.;
- печериці – 200 г;
- вода – 300 мл;
- томатна паста – 3 ст. л.;
- борошно – 1 ст. л.
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Приготування:
- Чечевицю промити і замочити на 2 години.
- Моркву натерти на крупній тертці. Додати олію, подрібнити за допомогою блендера.
- З сочевиці злити воду, промити. Подрібнити її за допомогою блендера.
- Додати до сочевиці моркву, рис, сіль, перець. Перемішати.
- Сформувати тюфтелі. Обсмажити 1–2 хвилини на рослинній олії.
- Приготувати соус: налити в каструлю гарячу воду, додати томатну пасту, цукор, борошно, коріандр і лавровий лист.
- Гриби і цибулю подрібнити, підсмажити. Додати до підливи.
- Залити сумішшю тюфтелі. Тушкувати 20–25 хвилин при температурі 180 °C.
Video: Пісні тюфтелі з сочевиці: рецепт Олени Іващук
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