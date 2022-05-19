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Надійні поради:  Що робити, якщо у людини поруч з вами сталася панічна атака?

19.05.2022

Що робити, якщо у людини поруч з вами сталася панічна атака або істеричний напад? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Як допомогти людині при панічній атаці? | Все буде добре

 Симптоми панічної атаки – потовиділення, нудота, тремтіння, задишка, відчуття ніби я «зараз помру». Що робити?

–   Всадіть людину. Хай заплющить очі та відчує ноги, які впираються в підлогу.

–   Зосередьте її увагу на глибокому диханні. Вдих (рахуємо до чотирьох) – затримка – такий же довгий видих – затримка. І так кілька разів.

–   Доручіть людині порахувати ґудзики на одязі. Згадати вірш зі шкільної програми.  Розказати десять анекдотів. Будь що, аби переключитись.

–   Після приступу людина зазвичай відчуває себе виснаженою. Покладіть її, вкрийте, хай трохи відпочине. 

–   Ці ж способи підходять для ситуації, коли панічна атака трапилась із вами. Отже: заземлитись – вирівняти дихання – переключитись.  Відчуваєте, що не допомагає? Ходіть (сходами, хоча б із кута в кут) і рахуйте кроки.

Симптоми істеричного припадку – порушена координація рухів, напади плачу та сміху. Людина може щось викрикувати, навіть рвати на собі волосся та одяг.

Що робити:

–   приберіть «глядачів». Чим більше уваги – тим складніше пацієнту себе опанувати. Якщо зайві люди не можуть вийти з кімнати – попросіть їх пересісти подалі.

–   Зробіть щось несподіване. Облийте пацієнта водою. З гучним звуком киньте щось на підлогу. Потрібно здивувати людину, відволікти її увагу від припадку.

–   Старий ефективний спосіб – нашатирний спирт. Змочіть тканину розчином і дайте понюхати. Не підносьте відкритий флакон до обличчя! Людина може вибити його з рук і отримати хімічний опік слизових.

–   Після припадку зазвичай спостерігається занепад сил. Якщо є можливість, напоїть пацієнта солодким чаєм та вкладіть спати.

Пам’ятайте, фрази: «Заспокойся!» або «Візьми себе в руки!» не діють. Такі стани – це реакція на стрес, з яким людина не в змозі впоратись. Співчуття теж може тільки погіршити стан. Спілкуйтесь короткими командами: «Сядь», «Випий води», «Дихай», «Лягай».

Бережіть себе та своїх рідних. Віримо, друзі, – все буде добре!

Як допомогти людині при панічній атаці? | Все буде добре

Як допомогти людині при панічній атаці? | Все буде добре

Як допомогти людині при панічній атаці? | Все буде добре

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