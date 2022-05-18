Морквяний рахат-лукум від Алли Ковальчук
Хочете приготувати півкілограма справжнього рахат-лукума, але боїтеся витратитися?! Кулінар Аллочка Ковальчук переконує – це в 5 разів дешевше, ніж купувати східні ласощі в магазині. Саме тому вона розкрила всі секрети приготування оригінального десерту!
Інгредієнти:
Морква – 800 г
Вода – 8 ст. л.
Крохмаль кукурудзяний – 300 г
Цукор – 250 г
Горіхи волоські – 250 г
Кокосова стружка – 250 г
Лимон – 1 шт.
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Приготування:
Натерти дрібно моркву, додати цукор і тушкувати на середньому вогні в сотейнику, поки вона розм’якне і виділить сік.
Ввести крохмаль і готувати при постійному помішуванні до загустіння 30-40 хвилин.
Додати цедру, подрібнені горіхи, перемішати і зняти з вогню.
На деко викласти пергамент, додати на нього суміш товщиною 2-3 сантиметри.
Поставити в холодильник на ніч, потім нарізати шматочками і обваляти в кокосовій стружці.