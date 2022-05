Хочете приготувати півкілограма справжнього рахат-лукума, але боїтеся витратитися?! Кулінар Аллочка Ковальчук переконує – це в 5 разів дешевше, ніж купувати східні ласощі в магазині. Саме тому вона розкрила всі секрети приготування оригінального десерту!

Інгредієнти:

Морква – 800 г

Вода – 8 ст. л.

Крохмаль кукурудзяний – 300 г

Цукор – 250 г

Горіхи волоські – 250 г

Кокосова стружка – 250 г

Лимон – 1 шт.

Приготування:

Натерти дрібно моркву, додати цукор і тушкувати на середньому вогні в сотейнику, поки вона розм’якне і виділить сік.

Ввести крохмаль і готувати при постійному помішуванні до загустіння 30-40 хвилин.

Додати цедру, подрібнені горіхи, перемішати і зняти з вогню.

На деко викласти пергамент, додати на нього суміш товщиною 2-3 сантиметри.

Поставити в холодильник на ніч, потім нарізати шматочками і обваляти в кокосовій стружці.

