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Морквяний рахат-лукум від Алли Ковальчук

18.05.2022

Хочете приготувати півкілограма справжнього рахат-лукума, але боїтеся витратитися?! Кулінар Аллочка Ковальчук переконує – це в 5 разів дешевше, ніж купувати східні ласощі в магазині. Саме тому вона розкрила всі секрети приготування оригінального десерту!

Інгредієнти:

Морква – 800 г

Вода – 8 ст. л.

Крохмаль кукурудзяний – 300 г

Цукор – 250 г

Горіхи волоські – 250 г

Кокосова стружка – 250 г

Лимон – 1 шт.

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Приготування:

Натерти дрібно моркву, додати цукор і тушкувати на середньому вогні в сотейнику, поки вона розм’якне і виділить сік.

Ввести крохмаль і готувати при постійному помішуванні до загустіння 30-40 хвилин.

Додати цедру, подрібнені горіхи, перемішати і зняти з вогню.

На деко викласти пергамент, додати на нього суміш товщиною 2-3 сантиметри.

Поставити в холодильник на ніч, потім нарізати шматочками і обваляти в кокосовій стружці.

Video: Морквяний рахат-лукум від Алли Ковальчук

Полкилограмма настоящего рахат-лукума всего за 20 гривен! Это в 5 раз дешевле, чем в магазине. Алла Ковальчук готова уже сейчас раскрыть все секреты его приготовления!

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