Не готуєте плов, бо вважаєте цю страву несумісною з ідеальною фігурою? Вас врятує рецепт дієтичного плову від Асмік Гаспарян! Кілька секретів допоможуть зробити цю страву не тільки смачною, а й дуже корисною. Дізнайтеся, як приготувати дієтичний плов, у нашому матеріалі!

Більше на тему: Найкращі рецепти плову

Складові:

Більше на тему: Плов з баклажанами: рецепт приготування

Спосіб приготування

Більше на тему: Рецепт фалафелю з селерою від Аніти Луценко

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.