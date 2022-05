Большие и пышные губы – мечта каждой женщины, но далеко не всем так везет. Именно поэтому наш эксперт Евгения Баглык поделилась комплексом упражнений, который сделает ваши губы более пышными, контур – более четким! Долой пластические операции!

Упражнение №1

Это упражнение влияет на увеличение объема губ, а также на то, чтобы контур стал более четким и ярко-выраженным. Ладони располагаем по бокам лица, прижимая щеки и уголки губ. Вытягиваем губы вперед параллельно друг другу, не складывая их в бантик. За счёт напряжения круговой мышцы рта с сопротивлением, мышца приходит в тонус и увеличивается. Благодаря этому губы становятся больше, контур губ четче. Повторяем 30 раз.

Упражнение №2

Это упражнение поднимает уголки губ, тем самым немного меняется форма губ, они выглядят более привлекательно Пальцами фиксируем зону от уголка рта до ноздри. Приподнимаем уголки губ вверх, пальцами оказываем сопротивление. Центр губ при этом расслаблен. Выполняем тоже 30 раз. За счёт напряжения с сопротивлением мышцы поднимающие уголки рта приходят в тонус. Благодаря этому поднимаются уголки рта, и губы не выглядят как грустный смайлик.

Упражнение №3

Этим упражнением мы корректируем вертикальные морщины губ и снимаем спазм с носогубной зоны. Вытягиваем рот в букву «О». Фиксируем пальцами уголки губ и втягиваем губы во внутрь, как рыбка. Повторяем 30 раз. Это упражнение снимает спазм с круговой мышцы рта и носогубного треугольника, вследствие чего разглаживаются морщины вокруг рта и носогубный залом.

Упражнение №4

Такое упражнение позволит нам улучшить форму нижней губы и подчеркнуть ее контур. Зубы смыкаем, уголки губ расслабляем. Опускаем вниз нижнюю губу. При этом верхняя губа должна быть расслаблена. Упражнение делаем 30 раз. Тренируем мышцу отпускающую нижнюю губу с сопротивлением. За счет этого мышца приходит в тонус и увеличивается, улучшая тем самым форму нижней губы.

Упражнение №5

Таким упражнением мы делаем форму верхней губы более пышной и упругой. Указательными пальцами прижимаем зону от уголков рта до ноздрей. Приоткрываем рот и двигаем только верхней губой, как кролик. Губу важно не втягивать, а именно напрягать и расслаблять. Это упражнение выполняем 30 раз. Верхняя губа работает с сопротивлением. Вследствие чего улучшается ее форма и объем.

