Ви сидите на дієтах, займаєтеся спортом, а зайві кілограми нікуди не зникають? Можливо, у вас проблеми з метаболізмом! Дієтолог проекту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус знає, як прискорити метаболізм. Вона запевняє, що позбутися ненависних кілограмів можна, якщо завести свій обмін речовин. Читайте поради дієтолога, як прискорити метаболізм, у нашому матеріалі!

Більшість вчених виділяють три головні чинники, які впливають на швидкість метаболізму: це спадковість, вік і спосіб життя. Але існує ще й четвертий фактор, що впливає на швидкість метаболізму, про який не так часто згадують. Це гормони! Якщо якийсь гормон виробляється більше або менше норми, це сприяє відкладанню жиру в певних місцях. Внаслідок цього найпроблемніші місця вашої фігури стануть ще помітнішими. Сьогодні ви дізнаєтеся, як прискорити метаболізм за типом фігури. Розглянемо такі поширені типи жіночих фігур, як яблуко, груша та банан.

Жінкам з фігурою «яблуко», у яких жирок відкладається в області талії та живота, протипоказано нервувати. Хронічний стрес викликає високий рівень кортизолу, який ще називають «гормоном страху». Він загальмовує метаболізм і сприяє відкладенню саме черевного жиру. Цей жир небезпечний тим, що він оточує важливі внутрішні органи. На допомогу в такому випадку приходять продукти з низьким глікемічним індексом! До таких продуктів належить сочевиця, червоний перець, баклажани, помідори і капуста.

У жінок з широкими стегнами спостерігається надлишок жіночого гормону естрогену. З одного боку, він впливає на формування жіночих статевих органів і вагітність. Але з іншого – під час вагітності й овуляції цей гормон збільшує вироблення жирів, які відкладаються саме на стегнах. Цьому типу фігури потрібно мінімізувати вживання кави та міцного чорного чаю, адже вони стимулюють вироблення естрогену. Представницям такої фігури краще вживати їжу та продукти з високим вмістом клітковини! Така їжа допоможе знизити рівень естрогену. Клітковина у великих кількостях міститься в кукурудзі, броколі, сушених фініках, мигдалі та моркві.

Якщо у вас жир накопичується на бочках, значить, ви належите до третього типу – «банану». І в цьому випадку у вас бракує гормонів щитовидної залози. Жінкам із таким типом фігури всього лише потрібно вживати більше йодовмісних продуктів! Вони підвищать рівень гормонів щитовидної залози, що допоможе їй ліпше працювати і не сприяти відкладенню жиру. Такі продукти, як молоко, квасоля, морська риба, курага, печериця містять найбільше йоду.

Щоб завести метаболізм, потрібно просто додати в раціон ті продукти, які безпосередньо впливатимуть на ваші проблемні місця!

