Сьогодні більшість модниць воліють прикрашати нігті гель-лаком. Він міцніший, надійніший і довше тримається, ніж звичайний лак. Однак ніщо не вічне, і гель-лак також має властивість зношуватися за кілька тижнів. Ми навчимо вас, як правильно знімати гелеве покриття з нігтьової пластини в домашніх умовах.

Більше на тему: Необрізний манікюр, як робити і в чому перевага

Професіонали рекомендують використовувати такі засоби:

Якщо вдома немає перелічених засобів, то використовувати також можна: алюмінієву фольгу, ватяні диски або вату, ацетон.

Більше на тему: Як зробити манікюр гель-лаком в домашніх умовах

Інструкція з видалення шелаку:

Більше на тему: Зміцнення нігтів в домашніх умовах

Дотримуючись пунктів інструкції, ви зможете легко видалити гель-лак з нігтів, а також заощадити час і гроші!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.