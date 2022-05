Як зареєструвати дитину або смерть близької людини Все буде добре

Як на війні зареєструвати дитину чи смерть близької людини? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

У воєнний час зареєструвати дитину можна у будь-якому відділі ДРАЦС. Також тепер видавати свідоцтво про народження можуть медики, які приймали пологи. Якщо в лікаря не буде відповідного бланку – напише від руки. За нагоди, ви зможете обміняти цей документ на свідоцтво про народження. Якщо народжували самостійно, зверніться за такою розпискою до клініки, де є докази вашої вагітності.

Якщо через бойові дії швидка не може приїхати та зареєструвати смерть вашої близької людини, ви також можете самостійно скласти цей документ. Бажано у 2-х екземплярах вкажіть час і місце смерті та обставини. Якщо немає всіх даних померлого – пишіть хоча б приблизний вік та все що знаєте. Лишіть один примірник акту біля померлого. А другий передайте представникам влади, яких зустрінете першими. Це можуть бути поліцейські, медики чи представники житлово-експлуатаційних організацій.

І навіть одружитися у воєнний час стало простіше. Не треба чекати місяць – шлюб зараз зареєструють за один день. А військовим, медикам та поліцейським можна це зробити по Зуму навіть без присутності на церемонії.

