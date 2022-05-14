Рецепт дієтичної піци

Дієтична піца без тіста від Ольги Вязметинової
14.05.2022
Ви давно худнете, але дуже хочете з’їсти шматочок улюбленої піци? Абсолютна чемпіонка з фітнес-бікіні, Ольга Вязметинова, знає рецепт цієї страви без тіста. Вона стверджує, що її дієтична піца схвалена спортсменками.
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Інгредієнти для «тіста»:
- Куряча грудка – 500 г;
- Яйце – 1 шт.;
- Сіль – 1/2 ч. л.;
Інгредієнти для начинки:
- Солодкий перець – 2 шт.;
- Помідор – 1 шт.;
- Сир Моцарелла – 100 г;
- Зелена цибуля – 1 пучок
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Інгредієнти для соусу:
- Стиглі помідори без шкірки – 3 шт .;
- Цибуля ріпчаста – 1 шт .;
- Часник – 3 зубчики;
- Оливкова олія – 4 ст. л.;
- Лавровий лист – 2 шт.;
- Сіль, перець – до смаку
Приготування:
- Подрібнити курячу грудку з яйцем, змішати з сіллю. Рівним шаром розподілити на папері для випікання. Відправити в розігріту духовку до 180 градусів на 7-10 хвилин.
- Опустити помідори на кілька секунд в окріп, очистити від шкірки, розрізати на 4 частини. Чайною ложкою видалити насіння і вирізати плодоніжки.
- Нарізати цибулю і часник. Подрібнити в блендері томати з цибулею і часником. Розігріти в сотейнику оливкову олію і вилити томатну масу.
- Додати чорний перець і сіль. Варити на невеликому вогні 30 хвилин (готовий соус повинен бути однорідним, середньої густини).
- Нарізати солодкий перець, помідор і зелений лук. Сир натерти на крупній тертці. Корж вийняти з духовки, змастити томатним соусом.
- Присипати сиром, а потім розкласти начинку з овочів. Поставити піцу в духовку на 15 хвилин.
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